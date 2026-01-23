La participación colombiana tuvo un inicio dispar, pero competitivo en la primera jornada de The American Express, torneo del PGA Tour que se disputa en tres campos de La Quinta, California, y que cuenta con tres golfistas nacionales: Nicolás Echavarría, Camilo Villegas y Marcelo Rozo.

El mejor de los tres fue Nicolás Echavarría, quien firmó una tarjeta de 67 golpes (-5) en el La Quinta Country Club, luego de una ronda sólida en la que combinó consistencia y efectividad. El antioqueño completó 12 hoyos sin errores, apoyado en cinco ‘birdies’ consecutivos en los hoyos 4, 5, 6, 7 y 11, y aunque alternó aciertos y desaciertos en el tramo final, logró ubicarse en la casilla 51 del tablero tras los primeros 18 hoyos.

En el mismo campo jugó Camilo Villegas, quien también llegó a estar cinco golpes bajo par en una jornada que comenzó de forma impecable. El colombiano avanzó libre de bogeys hasta el hoyo 14, luego de anotar ‘birdies’ en el 4, 8, 11, 12 y 13, pero una seguidilla de tres ‘bogeys’ consecutivos (14, 15 y 16) frenó su impulso. Un acierto en el par -4 del 17 le permitió cerrar con 69 impactos (-3), resultado que lo deja compartiendo el puesto 93.

Villegas, actualmente jugador del Korn Ferry Tour, compite esta semana gracias a una exención de patrocinador, reconocimiento a una carrera destacada en la que suma cinco títulos del PGA Tour.

Por su parte, Marcelo Rozo vivió su debut oficial en el PGA Tour en el exigente Pete Dye Stadium Course, escenario que albergará la ronda final del domingo. El bogotano entregó una tarjeta de 71 golpes (-1), tras una ronda que tuvo pasajes muy positivos, especialmente en la primera mitad del recorrido.

Rozo arrancó con una vuelta inicial sin errores, con ‘birdies’ en los hoyos 2, 5 y 7, y añadió dos más en el 12 y el 18, pero un bogey en el 11 y una racha adversa de tres errores consecutivos entre los hoyos 14 y 16 afectaron su ubicación final, cayendo al puesto 118.

Para la segunda ronda, Rozo jugará en La Quinta Country Club, mientras que Echavarría y Villegas pasarán al Nicklaus Tournament Course, uno de los escenarios que más opciones ofrece para atacar el par.

Justamente desde el campo Nicklaus surgieron los líderes parciales del torneo, el australiano Min Woo Lee y el estadounidense Pierceson Coody, ambos con espectaculares rondas de 62 golpes (-10). Para Lee es su primera vez como líder tras 18 hoyos en el PGA Tour, mientras que Coody logra esa condición por segunda ocasión.

Con tres rondas garantizadas antes del corte y condiciones ideales para producir bajos ‘scores’, los colombianos buscarán aprovechar el formato del torneo para escalar posiciones y mantenerse en la pelea en uno de los eventos más ofensivos del calendario del PGA Tour.

LOS LÍDERES

La competencia arrancó a todo ritmo en La Quinta, con Min Woo Lee y Pierceson Coody como líderes compartidos tras una primera ronda explosiva de 62 golpes (-10) en el Nicklaus Tournament Course, escenario que volvió a confirmar su fama de campo amigable para el ‘birdie’.

Muy de cerca aparece un nutrido grupo de nueve jugadores con -9, entre los que sobresalen nombres de peso como Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Jason Day y Si Woo Kim, además de Vince Whaley, S.H. Kim, Robert MacIntyre, Matt McCarty y Ben Griffin, todos con tarjetas de 63 impactos, en un arranque que dejó claro que el corte y la pelea por el título exigirán un alto volumen de agresividad desde el tee hasta el ‘green’.