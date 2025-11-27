Siempre aporta. Juegue o no juegue, Teófilo Gutiérrez permanece alentando a sus compañeros y haciéndoles sugerencias en la cancha o desde el banco de suplentes. Explota al máximo su recorrido y experiencia en el fútbol. En el empate 1-1 ante Atlético Nacional, no fue la excepción.

Aunque no jugó ni un solo minuto, terminó siendo protagonista del juego, no solo por su voz transmisora de entusiasmo y consejos, también por un enfrentamiento que sostuvo a la distancia con Alfredo Morelos, el belicoso jugador de los verdes.

Teo, que venía de provocar la expulsión de Rafael Carrascal en el compromiso ante América, ya curtido en esa clase de duelos, le dio un poco de su propia medicina a Morelos y le ‘prendió el radio’ durante todo el partido.

Le gritaba algunas cosas en broma y en serio para desconcentrarlo. Sin embargo, la verdad es que Morelos fue uno de los hombres más destacados en la ofensiva de Nacional, creó varias oportunidades para anotar y generó la injusta expulsión de Jermein Peña, empero no brilló por una letal efectividad. Despilfarró un par de opciones claras.

Morelos, que es bravucón y conflictivo, y en la mayoría de los partidos que disputa intenta sacar de quicio a sus rivales, esta vez encontró un contrincante más pesado, astuto y habituado a ese tipo de situaciones como lo es Teo.

El cara a cara más cercano de Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos fue en el comienzo del segundo tiempo, cuando el delantero se acercó donde estaban los emergentes de Junior.

Por eso al cordobés se le vio, como se dice coloquialmente, ‘con la piedra afuera’ en medio de lo que le decía el ídolo de La Chinita.

Discutieron al final del primer tiempo, cuando sus compañeros tuvieron que interceder y también José María Pazo y Juan Manuel López, miembros del cuerpo técnico tiburón; en el segundo periodo, en la zona donde calentaban los emergentes de Junior, y después del último pitazo del árbitro Diego Ulloa, donde nuevamente intervinieron integrantes de ambos clubes.

En esa última escena, que fue captada por las cámaras del canal Win Sports, Camilo Cándido, César Haydar, Sebastián Salazar y ‘Chipichipi’ Castillo, sus compañeros, entraron para contener una reacción agresiva de Morelos, que se veía bastante molesto y caminaba en dirección hacia el delantero de Junior.

Gutiérrez lucía sereno y continuaba ‘bajándole la caña’, remedándolo y riéndose de él. El uruguayo Lucas Monzón estaba muy cerca de Teo y parecía gozarse los dimes y diretes.

Pero qué fue lo que le gritó al final del partido. Según lo que se alcanza a leer claramente en sus labios durante el video, Teófilo le expresa a Morelos: “Se la pasa llorando, y no juega una mon… ¡Ay, ay, ay, ay! (lo imita parodiando). ¡Cagón! Llorando, así es que juega, así es que juega. ¡Llorón! ¡Cagón!”.

Al atacante sabanero lo único que se le alcanza a entender en su intento de tener un cara a cara con Teo, antes de que lo evitaran sus compañeros, es lo siguiente: “¿Qué te pasa cara e’ mo…? ¡Tú ni juegas!”.

En todo caso, a la leyenda juniorista se le veía con el ‘balón dominado’ en el ‘match’ con el futbolista de la escuadra paisa, que no podrá contar con él, por acumulación de tarjetas amarillas, en el partido ante los rojiblancos en Barranquilla, el próximo domingo a las 6:30 p. m. Recibió la quinta amonestación al cometerle una dura falta a Guillermo Celis.

Así las cosas, el peculiar duelo con Teo no se repetirá por ahora.