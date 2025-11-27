El empate entre Nacional y Junior sigue dando de qué hablar. Aparte del golazo de Guillermo Paiva, las gambetas de Enamorado, la garra de Guillermo Celis, el afortunado empate de William Tesillo, la gran actuación de Mauro Silveira y las oportunidades claras que despilfarraron los verdes, hay un tema que está mojando bastante prensa: la expulsión de Jermein Zidane Peña.

Leer también: Nacional 1, Junior 1: un puntazo que ilusiona

El árbitro Diego Ulloa, que al principio no consideró penal una acción normal de Peña marcando a Morelos, se apoyó en su asistente 2, Daniel Alzate, y lo sancionó. Sin embargo, después de una larga revisión del VAR, Fernando Acuña, le comunicaron al juez central vallecaucano que no habría cobro desde los doce pasos porque la ‘infracción’ se presentó afuera.

No obstante, como era último hombre, Ulloa le mostró tarjeta roja al defensor magdalenense, que se tomaba la cabeza sorprendido y como diciendo: ‘Yo no hice nada’.

En todo caso, esa fue la decisión final que tomó Ulloa. Peña salió de la cancha y Junior resistió con diez hombres hasta sacar el empate.

Leer también: “Manejamos bien el momento cuando nos quedamos con diez hombres”: Daniel Rivera

Los tres analistas arbitrales con mayor exposición en medios, Rafael Sanabria, de Espn; José Borda, de Caracol Radio; y Wílmer Barahona, de Deportes sin Tapujos, dieron sus opiniones sobre la controversial determinación del equipo arbitral.

Sanabria fue tajante en decir que no existió absolutamente nada en la jugada y que Jermein Zidane, quien se jugó un partidazo, al igual que en Cali ante América, fue expulsado injustamente.

“Para mí no hay falta ni penal, no hay nada”, aseguró Sanabria sin titubeos durante la emisión del programa F90, de Espn. “Y si no vi falta, lógicamente no era tarjeta roja”, agregó.

Leer también: “Tenemos que mantener la humildad, ese es el mensaje”: Alfredo Arias

“Hay un contacto, porque en el fútbol hay contactos, pero la falta no existió. ¿Ese contacto produjo la caída de Morelos tres metros después? Aguantó hasta entrar al área, así como el otro día dijo: me tiré”, comentó Sanabria haciendo alusión a una jugada similar que protagonizó Morelos en un partido contra Chicó, en Tunja.

En aquella ocasión, en la zona mixta, el delantero cordobés confesó: “Apenas sentí que me tocó, me tiré, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”. Eso le costó una sanción posterior de oficio por aceptar que simuló una caída y engañó a un árbitro.

Leer también: Atacan el bus de Junior a su llegada al estadio de Itagüí para jugar ante Nacional

“Si él se tira, no es falta. Para mí no fue falta. El fútbol es de contacto, si no quiere que lo toquen, vaya y juegue tenis de mesa”, insistió Sanabria.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



¿Fue justa la expulsión de Peña en Nacional vs. Junior?



"Para mí NO HAY FALTA NI PENAL, NO HAY NADA" @rafasanabria13



Queremos leer tu opinión con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/q8ow2RPxtM — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 27, 2025

Wílmer Barahona también fue crudo en su comentario y resaltó que Ulloa quería darle continuidad al juego, pero Alzate lo hizo cambiar de opinión.

“Nada. El árbitro no iba a sancionar, el asistente le hace indicación. El jugador cae solo”, trinó Barahona en su cuenta en X.

“No hay falta ni arriba y tampoco abajo. El jugador Morelos se ha convertido en un personaje que engaña a los árbitros. Terrible”, sentenció el analista arbitral vallecaucano.

Ufff...@nacionaloficial vs @JuniorClubSA

Liga 2 Colombia

Árbitro: Diego Ulloa

Var: Fernando Acuña



No hay falta ni arriba y tampoco abajo. El jugador Morelos se ha convertido en un personaje que engaña a los árbitros.



Terrible. pic.twitter.com/vRUiKHmwUe — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 27, 2025

Borda tuvo una visión más mesurada de la situación y señaló que el réferi debió acercarse a la pantalla del VAR a revisar por su cuenta la escena controversial. No obstante, rechaza que haya existido penalti.

“La falta a Morelos fue afuera del área. El juez debió ver la acción, el que sanciona penal es el asistente”, opinó.

POLÉMICAS DE ULLOA

En @nacionaloficial vs @JuniorClubSA el árbitro Ulloa anuló el gol de Junior por offside de Suárez y expulsó a Peña por DOGSO ante información del VAR, la falta a Morelos fue afuera del area. El juez debió ver la acción, el que sanciona penal es el asistente pic.twitter.com/iKWASenRDY — Jose Borda (@Borda_analista) November 27, 2025

La cuenta en X @Elvarcentral, que evalúa las actuaciones arbitrales del fútbol colombiano, se mostró de acuerdo con la sentencia definitiva.

“Falta afuera y roja: perfecta intervención del VAR Fernando Acuña advirtiendo a Diego Ulloa sobre el lugar de la falta sobre Morelos. Al ser afuera del área y al evitar una ocasión manifiesta de gol, el castigo disciplinario debe ser la tarjeta roja”, publicó.