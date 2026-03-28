Y es que esto no es un amor y una pasión de una ciudad. No. Esto es un amor que siente toda una región. Porque en cualquier rincón del caribe colombiano hay un hincha fiel de Junior, que sufre y disfruta con lo que le pase a su amado equipo.

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Porque Junior es el consentido de sus hinchas en general. Y ese amor hace que la imaginación para plasmar admiración por la institución y por sus ídolos, crezca día a día.

En San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, la señora Beatriz Vásquez Guzmán quiso mostrar toda su pasión por el equipo con nada más y nada menos que un mural en el que se resalta a Teófilo Antonio Gutiérrez.

La comerciante, de 58 años, cuenta que esto era algo que ya venía pensando hace mucho tiempo y que por fin hoy ya es una realidad.

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“Soy bastante hincha de Junior y apasionada de Teófilo Gutiérrez. Ahí nació la idea de pintarlo en mi casa. No he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, porque las veces que he ido, no he podido conocerlo. He tenido la oportunidad de tomarme fotos con muchos jugadores, pero con él aún no”, dijo en dialogo con EL HERALDO.

La señora resalta que para ella ha sido un choque de emociones por todo lo viral que se ha vuelto el mural, tanto en su pueblo como a nivel nacional e internacional.

“Esto ha sido un espectáculo. Muchas personas, todo el que pasa, por lógica, se toman fotos. Por lo menos ayer (jueves), que han puesto el mural en páginas argentinas hemos recibido muchas llamadas felicitándome, dándome apoyo y todo. Mis hijos todos son junioristas, tengo tres y todos son junioristas. Yo me puse de acuerdo con ellos. Ya esa idea viene desde hace rato. Es más, cuando fue la Sudamericana, que estuvimos a un gol de quedar campeón, mi hijo me decía, mami, como quede campeón pintemos a Teo. Pero ajá, no se nos dio, pero ahora sí y me decidí”, señaló.

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Aunque para ella todos los futbolistas de Junior son igual de importantes, su amor por Teófilo Gutiérrez es más fuerte, porque para ella es como “su perfume favorito”.

“Para mí, todos los jugadores de Junior son importantes, todos. En especial Luis Díaz. Desde el primer día que yo lo vi jugar, yo dije, este muchacho está para grandes cosas. Y tuve la oportunidad de ir al último partido que jugó con Junior, tuve la oportunidad de ir y hablar con la mamá, con el papá, incluso de tomarme fotos con él, con Luis Díaz, y se lo dije, quizás él no lo recuerda, pero le dije que estaba para grandes cosas y que iba a llegar lejos. Yo le di esas palabras a Luis Díaz en el último partido que jugó con Junior”, señaló.

“Pero con Teo es algo grande. ¿Saben todo lo que soñé para que volviera a Junior? Cuando jugó en el Cali y en el Real Cartagena, son equipos a los que no le voy, porque yo solamente le voy al Junior, pero me alegraba cuando él hacía un gol, cuando iba bien, me alegraba. Siempre ha sido mi perfume favorito. Cuando él reposteó la foto fue una alegría total”, complementó.

La emoción del artista

Como dice el dicho, para un artista no hay nada más importante que se reconozca su arte. Y eso es lo que está sintiendo Rafael Segundo Ricardo Serrano, quien dijo que esto fue también para demostrar su amor por Junior.

Cortesía Las personas del pueblo han empezado a tomarse fotos en el mural.

“Realmente fue una experiencia muy bonita, por pedido de la señora Beatriz, ella es muy fanática de igual que yo del Junior y teníamos esa idea de hace días de crear algo bonito, algo que impactara, algo que demostrara el amor que le tenemos al Junior. Yo había hecho uno antes, pero muy pequeño, más sencillo. Ella me propuso, me dijo vamos a hacer algo que realmente sea significativo y que marque que un hito. Ella me dio libertad creativa, me dijo vamos a hacer a Teo Gutiérrez, vamos a meterle la esencia del Junior, que se vea la tribuna, que se vea el espíritu del hincha”, manifestó.

Al pintor no le importaban las horas de trabajo, si era de mañana o noche, si a veces hacía fuerte sol, a él lo que lo inspiraba era hacer algo que quedara marcado y eso fue lo que hizo.

“Como artista siempre tengo que tener el dibujo en mi corazón, sentirlo, tenerlo, enamorarme del dibujo. Cuando yo tengo eso ya en mi cabeza, ya armada la idea digo ahora sí voy a pintar. Por el fuerte sol trabajaba en horas de la mañana y horas de la noche aproximadamente trabajaba 4 o 5 horas en el día dependiendo de la orientación del sol. La motivación era por hacer mi trabajo bien, que sea algo que impactara. No me imaginé que iba a tener toda esta revolución tan viral ya. Nosotros queríamos hacer algo que se viera, pero de esta magnitud no me imaginé que iba a llegar”, señaló.

El sueño de conocer a Teo

Si bien los dos son junioristas al 100%, todavía no han tenido la oportunidad de conocer al ídolo de La Chinita. Incluso Rafael Ricardo, de 36 años, no conoce el Metropolitano, pero ambos esperan que en los partidos en la ciudad de Cartagena por la Copa Libertadores puedan encontrarse con el atacante.

“Quiero ir. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir las boletas. Como yo vivo es acá en un pueblo, me queda difícil conseguir esa boletería. Ojalá pueda ir, sería mi sueño conocer a Teo”, dijo Beatriz.

“Lo conozco simplemente en fotos, en los partidos, en las páginas. Pero a Teo no he tenido la oportunidad de tenerlo al frente y saludarlo siquiera. Sería un sueño para mí conocerlo, Teo es mi ídolo”, concluyó Rafael Ricardo.