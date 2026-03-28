Lo que se hereda no se pierde. Eso es lo que parece, porque el hijo de Luis Narváez, que se llama del mismo modo, ya ha empezado a marcar diferencia en el Unión Magdalena.

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El pasado jueves marcó uno de los goles en el triunfo 2-0 de su equipo ante Real Santander por la jornada 12 del torneo de ascenso en Colombia.

El futbolista, que también juega de mediocampista, así como lo hizo su padre, que fue campeón de Liga en tres ocasiones con Junior.

Ha disputado tres partidos, sumando 34 minutos en total a sus 19 años, pero poco a poco se ha ido ganando su lugar, al menos como uno de los recurrentes en las convocatorias.

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A sus 19 años, Luis Narváez es uno de los más jóvenes del plantel samario y el único gol que ha anotado lo celebró como lo hacía su padre cuando era futbolista.

El joven volante seguirá intentando sumar y en las últimas horas ya firmó su primer contrato como profesional con el Unión Magdalena.