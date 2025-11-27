Lamentable. A su llegada al estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, el bus de Junior sufrió un ataque.

Si bien el hecho no pasó a mayores, el asistente técnico del equipo rojiblanco, Juan Manuel López, sufrió heridas leves por esta agresión.

Según conoció EL HERALDO, el hombre de confianza de Alfredo Arias tuvo vidrios en los ojos, los cuales le causaron ardor. Luego de este ataque sufrido, el cuerpo médico pudo curarlo y ya se encuentra en buenas condiciones.

El bus fue atacado con piedras presuntamente por parte de algunos vándalos que vestían la camiseta de Atlético Nacional.

Esto no le impedirá estar al lado del uruguayo en este vital partido contra Nacional por los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

A pesar de este inconveniente de violencia, la delegación del ‘Tiburón’ ya se encuentra en el escenario deportivo antioqueño.

Junior se enfrentará a Nacional buscando un buen resultado que lo siga manteniendo en lo más alto del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.