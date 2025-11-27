Alfredo Arias tiene los pies sobre la tierra. El entrenador de Junior se mostró tranquilo luego del empate 1-1 ante Nacional, pero también aclaró que fueron con todo a ganar el compromiso.

“Yo lo sentiría botín si hubiera venido a buscar un punto y un punto, pero en los dos partidos salimos a buscar los tres y estuvimos cerca. El primer tiempo salió muy bien, el segundo tiempo el gol en contra nuestro cambia el partido y ellos se hacen totales protagonistas del partido. Luego la expulsión ante un rival como Nacional, con su gente, que juegan bien, es complicado, pero mis jugadores supieron defender, supieron darle valor a ese punto que puede ser un botín. No lo salimos a buscar así, pero en los dos partidos salimos a buscarlo en los dos partidos, el gol de ellos les dio ánimo, nosotros sentimos el golpe y con 10 jugadores fue imposible atacarlos”, destacó en rueda de prensa.

“Nosotros habíamos mandado a buscar dos jugadores cuando nos hicieron el gol y ahí tuvimos que aguantarlos y empezar a cambiar opiniones con mis colaboradores. Nosotros pensamos que Enamorado estaba muy cansado, además con su lesión. Estábamos pensando quién era el segundo cambio, había que refrescar un poco para ver si lo podíamos encontrar mal parados. Con los 10 jugadores fue un martirio. A mí me gusta cuando se pone carácter, pero no el juego de defender siempre, con eso me traiciono. Fue un tiempo para cada uno y así nos vamos”, complementó.

El uruguayo destacó la actitud de sus dirigidos y explicó que por la injusta expulsión tuvieron que resistir los ataques locales.

“Yo estoy convencido de que las personas que puedan ayudar a mantener las emociones al plantel son bienvenidas. Son emociones que subían y bajaban. Hasta el gol de ellos nosotros nos sufríamos. En el primer tiempo habíamos anotado en fuera de lugar. Nos anotan y ahí cambia, Nacional crece, la gente crece, mis jugadores se repliegan y dejan de creer que podíamos seguir atacándolos. Luego Chará tuvo el gol, un jugador lo salva y luego pitan penal y luego nos expulsan a Jermein. Después de tener 10 ellos ponían delanteros y ellos delanteros, se sabía que nos iban a dominar”, manifestó.

“Se hizo muy difícil. Ellos merecieron más. Nosotros defendimos bien, armamos una falsa de cinco con Didier, tres volantes y uno arriba. Mientras Paiva tuvo piernas fue una figura, estuvo en cancha hasta donde pudo. Vinimos a buscar más, pero nos llevamos un punto, en tres días nos veremos y veremos”, añadió.

El orientador llenó de elogios a Mauro Silveira, quien fue una de las figuras del ‘Tiburón’.

“Lo dije hace muchas fechas. Mauro es muy buen arquero, pero bueno de verdad. Él nos ha ayudado muchísimo en toda la campaña. En varios partidos que logramos ganar él nos ganó antes. La gente tiene el recuerdo muy vivo de Viera y Mele, que fueron campeones. Ojalá se nos dé a nosotros, porque yo sé que Silveira va a estar en lo mismo”, comentó.

El DT señaló que el domingo habrá bajas, pero que enfrentarán a un Nacional que tiene grandes individualidades.

“Son hechos que son irrefutables. Ellos no tendrán a Morelos, nosotros no tendremos a Jermein. Báez no ha vuelto a entrenar, hay que verlo. Hay que ver a Enamorado que salió con cansancio. Pero el cansancio y la fatiga no lo tenemos solo nosotros. A mí lo que me da pena es que en el mejor momento del campeonato se nos aprieta el calendario y armamos el equipo con los mejores que están, es una realidad. Ese es el primer análisis que uno hace, tenemos un lindo partido, un gran rival, Nacional por algo ha hecho los resultados que ha tenido en este campeonato. Tienen un plantel de jugadores dirigido por alguien del club y que dignifica lo nuestro, no estamos jugando contra cualquiera, es un gran rival. Vamos a ir por los tres puntos y el que esté mejor ganará”, destacó.

Por último, Alfredo Arias le envió un mensaje al hincha rojiblanco para que acompañen al equipo en el partido del domingo, a las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Ojalá que la gente nos acompañe, creo que los muchachos se lo merecen, han hecho un buen campeonato y otra vez hemos hecho buenos partidos. No me voy pensando que tenemos un botín, porque estamos en un grupo fuerte, en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera, tenemos que mantener la humildad, ese es el mensaje. Tenemos que seguir humildes hasta el final”, concluyó.