Junior protagonizó un intenso y emocionante empate 1-1 ante a Atlético Nacional, en Itagüí, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, un resultado que le permite mantenerse como líder del Grupo A con cinco puntos, los mismos que su rival de turno. Tras el compromiso, el defensor rojiblanco Daniel Rivera analizó el desempeño colectivo e individual en un partido intenso y de alto desgaste, marcado por su duelo directo con el atacante Alfredo Morelos.

“Un lindo duelo, un duelo en donde sabemos las cualidades y las fortalezas que tiene Alfredo (Morelos), un delantero elite, lo ha demostrado en su carrera, a lo largo de este torneo. Para mí fue una experiencia bonita. Enfrentarlo fue bueno. Un duelo muy bueno. Chocamos en varias ocasiones. Hubo oportunidades donde alcanzó a disparar, en otras donde yo lo mermé, donde pude controlarlo en los centros desde el costado. Es un jugador que genera espacios, pero lo estuvimos mirando a lo largo de estos días y lo pudimos controlar. Siento que fue bien manejado, pero no solo por mí, sino a nivel colectivo”, manifestó.

El zaguero también destacó su presente futbolístico y el respaldo que recibe del plantel técnico y sus compañeros, factores que considera claves en el rendimiento mostrado durante esta recta definitiva de la Liga II-2025.

“Es gracias a la confianza que me da el cuerpo técnico y mis compañeros. Me trabajo día a día para dar lo mejor de mí, dar el 100%, y si no alcanza el 100%, dar el 120% o el 200%. Y en estos cuadrangulares le doy gracias a Dios por permitirme estar, por estar presente, por poder jugar y tener buenas actuaciones. Dar ese granito de arena al grupo, al colectivo, que es lo que me corresponde a mí, que es defender”, expresó.

Rivera valoró igualmente el regreso del uruguayo Lucas Monzón, quien volvió a tener minutos después de un largo periodo sin competencia.

“A Lucas (Monzón) lo vi muy bien, ingresó para aportar lo que le correspondía. Es un jugador rápido, fuerte. Viene de una para muy larga, pero ingresó bien. Ingresó para aportar, que es lo importante. Todos queremos aportar y él lo hizo desde su rol”, afirmó.

El defensor analizó también el tramo del partido en el que Junior debió afrontar la expulsión de Peña, una situación que obligó al equipo a reorganizarse defensivamente ante un Nacional volcado al ataque.

“Creo que manejamos bien el momento cuando nos quedamos con 10 hombres. Ellos sacan a un volante para ingresar a un delantero. Ya empiezan a atacar con dos, tres, hasta cinco jugadores en ataque. Siento que lo manejamos bien al incrustar a Didier (Moreno) en una línea de cinco para podernos defender y así podíamos alargarla más, y con eso ocupar mejor los espacios que nos iban a atacar. Morelos iba de afuera hacia adentro, el delantero que ingresó se quedaba fijo en un fuera de lugar esperando para poder atacar. Román se interiorizaba, pasaba el de afuera. Entonces, creo que lo manejamos de muy buena manera. Nos favoreció un poco esa manera de atacar de Nacional, porque tuvimos buena talla en ese momento. Mauro (Silveira) salió figura. Tuvo una actuación tremenda y es de valorárselo. Es un gran arquero y nos ha dado una mano importante durante todo este tiempo”, concluyó.