Por:  Rafael Castillo Vizcaíno

La inclusión de Edwin Herrera en lugar de Jhomier Guerrero es la única novedad de la formación titular de Junior para enfrentar al Atlético Nacional, este miércoles a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Metropolitano Ditaires, de Itagüí.

Finalmente José Enamorado, que estaba en duda por una lesión, sí jugará desde el pitazo inicial.

Alfredo Arias decidió apostarle al mismo onceno titular que igualó 1-1 ante América, en Cali, el pasado domingo.

La alineación de Junior será la siguiente: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.