Ya se mira de reojo al Palmeiras. Ya en Junior, desde hace varias semanas, entrenan con el balón de la Copa Libertadores (Puma Cumbre 2026) y ya tiene todo listo para el viaje a Cartagena, donde recibirá al encopetado club brasileño el miércoles 8 de abril, a las 7:30 p. m., en la jornada inicial del Grupo F.

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Pero antes de ese complejo duelo del torneo continental, los ‘Tiburones’ deben seguir dándole a la pelota local (Golty Latir) y dejar todo en orden en la Liga I, en la cual es crucial alcanzar los seis puntos que vienen, ante Internacional de Bogotá y Deportivo Cali, para anticipar y garantizar la clasificación a los cuartos de final.

Este domingo, a partir de las 4:10 p.m., Junior se enfrentará al Inter, en el estadio Metropolitano de Techo, en un duelo inédito en la historia del fútbol colombiano, en la jornada 13 de la competencia doméstica.

Por primera vez se vivirá un duelo entre los rojiblancos y el nuevo club capitalino, que adquirió la ficha de La Equidad.

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Después de la balsámica victoria 2-1 ante Bucaramanga, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez, con goles de Jánnenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez, Junior ascendió a la cuarta posición y mejoró sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia liguera. Sin embargo, no se puede descuidar porque podría volver al lote de equipos que se encuentran en el ‘tíbiri tábara’ para clasificar. Y ad portas del comienzo de la Libertadores, lo recomendable es dejar arreglado el asunto doméstico.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Víctor Pacheco y Teófilo Gutiérrez bromeando antes de empezar la oración con todo el plantel.

Venciendo al Internacional y al Cali (en Barranquilla), los dirigidos por Alfredo Arias llegarían a 28 puntos y ya estarían en una posición mucho más tranquila para asegurar el tiquete entre los ocho mejores. Así podrían afrontar con todo la Copa Libertadores, sin el estrés y sobreesfuerzo físico que representa tener la mayor exigencia en la doble competencia.

“Si seguimos jugando como ante Bucaramanga, podemos hacer un buen papel en la Copa Libertadores”, consideró Luis Fernando Muriel, quien acepta que individualmente todavía no está en su mejor forma física y futbolística, pero aclara que viene trabajando para conseguirla.

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Teniendo en cuenta que Jean Pestaña, Guillermo Celis, Yimmi Chará y Guillermo Paiva siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, Arias apostaría ante Internacional por el mismo equipo que superó a los ‘Leopardos’, aunque existe la posibilidad de que se presente un cambio: la entrada Joel Canchimbo por Castrillón, quizá el de más discreto desempeño ante los búcaros.

¡VISITA DE LUJO! 🤩

¡El ídolo Víctor Danilo Pacheco en la casa! #VamosJunior pic.twitter.com/u2QHjjfNv2 — Junior FC (@JuniorClubSA) March 28, 2026

El DT también probó a Muriel en lugar de Castrillón, pero esta opción parece más pensada para ejecutarla en medio del desarrollo del juego y no desde el comienzo. Carlos Bacca, por decisión técnica, no fue convocado para este partido.

Internacional de Bogotá, conducido por el argentino Ricardo Valiño, es un rival directo en la lucha por acceder a los ocho mejores. Se ubica sexto en la tabla con 21 puntos, solo uno menos que Junior. En trece compromisos suma cinco triunfos, seis empates y solo dos derrotas. Contabiliza 17 goles a favor y 18 en contra.