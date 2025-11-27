La actuación colombiana está de luto luego de que se conociera este jueves la muerte de Conrado Osorio, conocido por interpretar múltiples personajes en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Los Canarios’ y ‘La viuda negra’, tras batallar con un cáncer.

La noticia fue difundida por el periodista y hermano Jhon Jaime Osorio a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

Instagram Conrado Osorio

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, comenzó diciendo Jhon Jaime.

Y agregó: “Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano“.

Sobre las causas del deceso no dio detalles, pero lo que sí era de público conocimiento era que el actor venía enfrentando un cáncer e incluso hasta su última aparición en redes sociales -donde era muy activo- estaba hospitalizado en el Centro Oncológico de Antioquia.

Hace apenas un mes, el pasado 26 de octubre celebró su cumpleaños 49 en el centro de salud de la ciudad de Medellín junto a familiares que le llevaron una torta. Su desgaste físico era evidente para ese entonces.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios Gracias por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre que se haga tu voluntad”, escribió en su momento el actor antioqueño en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se observaba la celebración.

Ya a mediados de septiembre de este año había confirmado la aparición de una metástasis en el cuello, por lo cual tuvo que ser sometido a un tratamiento de radioterapia.

En redes también se había quejado de los retrasos en la aplicación de su tratamiento, a veces por temas de trámites y otros por un problema con las plaquetas. Además, recibiendo tratamiento se enteró que toda la vida había vivido con un solo riñón en funcionamiento y que no estaba del todo bien, por lo fue necesaria una nefrostomía, un procedimiento que consiste en la colocación de una sonda en el riñón para drenar la orina hacia el exterior.