La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en las últimas horas a cuatro sujetos por delitos relacionados al hurto. El operativo, que se realizó en Soledad, también permitió la aprehensión de un adolescente, vinculado a estos hechos.

Leer más: En 20 municipios regirá el pico y placa unificado para motos

“La Policía Nacional, en el desarrollo de las estrategias diferenciales para la reducción del hurto y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Barranquilla, logró la captura de cuatro sujetos y la aprehensión de un adolescente presuntamente vinculados al delito de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en el municipio de Soledad”, se lee en el comunicado.

Las autoridades indicaron además, que en el barrio La Candelaria 1, unidades adscritas al Modelo del Servicio de Policía realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertadas sobre un hurto cometido a pasajeros de un bus de transporte público.

Ver también: Hombre resultó herido en intento de atraco en la Avenida Las Torres

“Las características del vehículo utilizado para la huida permitieron implementar de inmediato un plan candado, logrando interceptar un motocarro en el que se movilizaban varios individuos”, añadió la Mebar.

Asimismo, señaló que durante el procedimiento de registro a personas y al vehículo, se encontró en su interior bolsos, billeteras, termos, gafas y otros elementos pertenecientes a las víctimas. Además, en la parte superior del motocarro “fue hallada un arma de fuego artesanal tipo escopeta, con cartucho calibre 12 sin percutir”.

Le sugerimos: ‘Bikegirl’, la influencer que murió tras ser arrollada por tractocamión: había “presagiado” su muerte

La identificación de estos elementos y el reconocimiento de las personas afectadas, permitieron a la captura de los cuatro presuntos ladrones y la aprehensión de un adolescente, que habría participado del asalto.