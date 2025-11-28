A eso de las 8:15 de la noche la tranquilidad de la comunidad del barrio Villa Blanca, en Barranquilla, se vio alterada por un intento de atraco, registrado este miércoles 27 de noviembre.

De acuerdo con información siniestrada por las autoridades, un hombre, quien portaba un arma de fuego, intentaba cometer un robo en la calle 42 con carrera 1; sin embargo, residentes del sector intervinieron y procedieron a desarmarlo.

En medio del forcejeo, el presunto delincuente resultó herido con proyectil. Tras lo sucedido, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla arribaron al lugar para atender la emergencia.

Allí, los uniformados brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron al Paso Ciudadela 20 de julio, donde permanece bajo custodia en calidad de capturado.

El herido fue identificado por las autoridades como José Luis De la Hoz Pinzón, de 24 años, quien presenta una herida en el tórax posterior.

