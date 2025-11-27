La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió este jueves 27 de noviembre al caso que hoy mantiene en vilo a los habitantes del barrio Me Quejo, en el suroccidente de Barranquilla, luego de que vecinos denunciaran la presunta desaparición forzada de una madre y su hija, señalando de este hecho a la actual pareja de la mujer.

Ante la pregunta de los medios, la fiscal general manifestó que se había adelantado “una inspección a la casa” y que se iba a “interrogar a la pareja” de la mujer, para ver cuál es su versión sobre la desaparición de Dayana Carolina Ochoa, de 40 años de edad, y de su hija, Lucía Carolina, de tan solo 10.

La versión de la comunidad sostiene que madre e hija habrían sido enterradas en el patio de la vivienda, por lo que fue necesaria la presencia de miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla en la mañana de este miércoles.

Allí, en ese punto, vecinos empezaron a cuestionarse sobre la repentina desaparición de la madre y su hija, señalando de este suceso a la pareja de la mujer, a quien no verían con frecuencia y, por último, respondía con evasivas si se le preguntaba por el paradero de ambas.

En diálogo con este medio, vecinos manifestaron que hace cierto tiempo escucharon una fuerte discusión entre Dayana y su pareja y, luego de ese episodio, se les perdió el rastro a madre e hija.

“Le preguntamos al vecino por las dos y este nos dijo primero que se habían ido por un trabajo que Dayana había conseguido en Venezuela. Y luego nos habló de que se habían ido para Panamá, y que donde estaba no podía contestar el teléfono”, manifestó uno de los habitantes de la zona.

A eso se sumó que días atrás el hombre habría comprado cemento y tapó unas zonas de la casa de tablas con “piso de material”.

Pero el día domingo 23 de noviembre la situación se tornó tensa cuando allegados de la mujer empezaron a preguntarle al hombre sobre ambas y este cambió la versión varias veces.

María Alexandra Ochoa, hermana y tía de las desaparecidas, hoy pide que las autoridades centren la atención en el caso de su hermana Dayana y su sobrina Lucía, a quienes no vería desde hace meses. El caso fue denunciado formalmente en Fiscalía.

“Desde el domingo, él (pareja) le mandó unos mensajes, pero no sabemos, todo confuso. O sea, que sabemos que no era ella”, manifestó.

Según Ochoa, su cuñado, quien está bajo protección de la Policía por un intento de linchamiento, ha cambiado varias veces la versión de su paradero.

En la mañana de este mismo miércoles, la comunidad entró a la vivienda donde sospechan estarían enterradas y empezaron a picar el piso con el fin de ubicarlas.

“Yo tengo una corazonada que ellas están ahí enterradas”, afirmó Ochoa.