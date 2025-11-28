Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de un hombre presuntamente implicado en un caso de hurto en el barrio La Esmeralda.

La detención se dio en medio de patrullajes de prevención realizados en la carrera 13 con calle 72B, donde uniformados adscritos a la Estación de Policía El Bosque fueron alertados por la ciudadanía sobre un presunto hurto en curso.

Ante la presencia de las autoridades, el presunto delincuente emprendió la huida; sin embargo, fue alcanzado metros más adelante.

Al sujeto se le halló un arma traumática tipo pistola, así como un bolso que contenía un celular que había sido hurtado.

De acuerdo con las autoridades, la víctima llegó al lugar, reconoció al individuo e informó que este lo había intimidado con el arma para cometer el hurto.

El presunto criminal, de 26 años, fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente trasladada a la URI para su judicialización por el delito de hurto.