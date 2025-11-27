La Policía Nacional, en el marco de las estrategias investigativas para afectar estructuras delincuenciales con injerencia en Barranquilla y su área metropolitana, desarrolló un operativo articulado que permitió la materialización de capturas y notificaciones contra integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños – Los de Ciudad Paraíso’, mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro.

En el municipio de Soledad, en los barrios Villa María y El Manantial, así como en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, los uniformados lograron ejecutar cinco capturas por orden judicial y cuatro notificaciones, vinculadas a delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Los individuos cuentan con 27 anotaciones judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, fuga de presos, hurto y lesiones personales.

Durante el operativo fueron incautados nueve teléfonos, elementos fundamentales para el avance de las investigaciones.

Según labores de inteligencia, este grupo operaba bajo el mando de alias El Nene, sosteniendo una trayectoria criminal aproximada de cinco años.

Su principal fuente de financiación provenía de exigencias extorsivas a comerciantes de los barrios San Vicente, Ciudad Paraíso, Villa Sol, Villa María y Las Cometas, generando una renta criminal estimada en 40 millones de pesos mensuales.

Las actividades sicariales y disputas internas, aunadas al enfrentamiento con ‘Los Pepes’ por el control de rentas criminales, habrían desencadenado múltiples hechos violentos.

Las investigaciones permitieron el esclarecimiento de siete homicidios, incluido un triple homicidio registrado en septiembre de 2024, atribuible a la confrontación entre estas estructuras.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones fortalecen la seguridad y afectan los eslabones criminales que generan violencia en el área metropolitana.

La Policía Nacional invita a la comunidad a aportar información oportuna y confiable a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123, disponibles las 24 horas para atender cualquier reporte ciudadano.