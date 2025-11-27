La violencia contra los más pequeños parece no ceder en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

En horas de la tarde de este miércoles 26 de noviembre se registró un ataque armado en el que resultaron heridos una menor de tan solo 3 años y un hombre de 25 años de edad, en el barrio La Campiña.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron a eso de las 5:30 p. m., cuándo las víctimas se encontraban caminando por la carrera 19 Nro. 19A-11 en el barrio antes mencionado.

En medio del recorrido, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron hasta estos y, sin mediar palabra, esgrimieron un arma de fuego y dispararon en varias ocasiones.

Tras escuchar las detonaciones, los habitantes del sector corrieron en dirección de los afectados y los socorrieron, logrando trasladarlos hasta la Clínica San Rafael.

Los médicos de turno informaron que la menor presentaba una herida con orificio de entrada y salida en pierna izquierda a la altura del fémur; mientras que el adulto registraba tres impactos: uno en el brazo derecho, otro en la región inguinal y uno más en el testículo izquierdo.

Hasta el momento, los lesionados permanecen recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.

Frente a este hecho, investigadores de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.

Un caso similar

Cabe reseñar que el pasado domingo 23 de noviembre también se registró un hecho similar, en la vereda La Piedra, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga.

Cuando se perpetró un ataque armado contra un supuesto capo del ‘Clan del Golfo’ dejó un menor de siete años muerto.

Se trata del pequeño Lian David Yepes Andrade, de 7 años de edad, quien había resultado lesionado hacia la 1:35 de la madrugada mientras viajaba en una camioneta Toyota Prado TXL, en compañía de su madre Wendy Johana Andrade Colpas, de 26 años, y un sujeto identificado como José Antonio Zapata Álvarez, señalado por las autoridades como integrante del Clan del Golfo y conocido con los alias de ‘Toñito’ o ‘Dinora’. Ambos resultaron heridos.

cortes José Antonio Zapata Álvarez, alias Toñito o Dinora.

Frente a los hechos registrados en zona rural han sido pocos los detalles que han trascendido a los medios de comunicación. Sin embargo, la Policía del Atlántico señaló que el niño y la pareja habrían sido abordados por criminales que se transportaban en motocicleta y les dispararon con armas de fuego de largo alcance.

Se desconoce cómo fueron auxiliados los heridos, pero se tiene que llegaron inicialmente hasta el Hospital del municipio de Sabanalarga y luego, por la gravedad de las heridas, el menor fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Barranquilla por la gravedad de sus heridas.

Finalmente, la misma institución armada confirmó la muerte del niño a las 11:40 de la noche del mismo domingo, en el centro asistencial ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.