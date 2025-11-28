Este viernes se reanudó el proceso que se sigue en la etapa preparatoria de juicio contra el ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, por los delitos de enriquecimiento ilicito y lavado de activos.

Leer más: Policía responde a uso de avión de la institución para el viaje del director a Marruecos

En la audiencia, el juez primero penal del circuito especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, admitió tiquetes y certificados de ingresos del hijo mayor del presidente de la República, así como colillas de cheques y extractos relacionados con terceros mencionados por la Fiscalía.

Se trata de evidencias documentales presentadas por la defensa del procesado para que fuesen avaladas por el estrado.

Lea además: Procuraduría evalúa una segunda línea de investigación en caso de presunta infiltración de disidencias en el Estado

En la diligencia el togado aceptó documentos de operadores telefónicos con los que la defensa busca “negar la titularidad de líneas telefónicas asociadas a Nicolás Fernando Petro desde agosto de 2018”, así como tiquetes y certificados de Migración Colombia para “reconstruir la trazabilidad de desplazamientos del procesado y descartar supuestos viajes”.

Lea además: Gobierno refuerza control sobre químicos ligados a la producción de fentanilo en el país

De igual modo se avalaron comprobantes del salario que recibió de la Asamblea del Atlántico y extractos relacionados con terceros mencionados por la Fiscalía, como Gabriel Hilsaca.