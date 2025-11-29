En horas de la noche del pasado viernes se registró un accidente de tránsito, en la vía que de Tamalameque, Cesar, conduce al Banco, Magdalena, en el cual se vieron involucradas, una ambulancia y una motocicleta.

Sucedió que una ambulancia que trasladaba a un paciente al Hospital Municipal del Banco, su conductor intentó esquivar un semoviente, por lo que salió de su carril e impactó contra una motocicleta.

El vehículo pequeño iba conducido por Yeison Andrés Sanjuan, de 36 años, oriundo del municipio de Pailitas. Este hombre sufrió múltiples heridas que lo llevaron a la muerte en el sitio.

Entre tanto, el conductor de la ambulancia identificado como Idelman Vanegas Montesinos, de 57 años, resultó ileso, al igual que el paciente que tampoco presentó afectaciones. Sin embargo, este vehículo terminó en medio de matorrales a orillas de la vía y posteriormente fueron auxiliados por organismos de socorro.

Respecto al occiso, se supo que era una persona muy conocida en Pailitas, por su labor comercial dedicado al cobro de mercancía, en el sur del Cesar, Magdalena y Bolívar.