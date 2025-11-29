En desarrollo de la segunda mesa pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad de Sincelejo que fue abierta al público, referentes de diversos sectores sociales dieron testimonio del éxito de este que se ejecuta con recursos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) y del municipio.

El alcalde Yahir Acuña Cardales abrió el espacio para que los interesados en exponer sus experiencias y/o denuncias, lo hicieran, sin embargo, autoridades indígenas, manipuladoras, comunidades afro, rectores, estudiantes y personeros de las instituciones educativas, además de miembros de los comités de alimentación escolar, de las víctimas, Juntas de Acción Comunal, madres cabezas de hogar, ediles, veedores, el veedor oficial del PAE a nivel nacional, de sindicatos de docentes, concejales, entre otros, coincidieron en las bondades del programa y sus notables mejoras en esta administración.

“Antes el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo, y cuando llegué dije que había que cualificar y calificar a la gente, para que los operadores no entreguen los puestos con criterio político, sino con criterio social. Convocamos a trabajadores sexuales y hoy trabajan en el PAE como manipuladoras”, precisó el alcalde.

Aclaró que para trabajar en el PAE no se requieren etiquetas ni estigmas, “no señor, gente es lo que hay que ser”.

El programa de Alimentación Escolar en Sincelejo, que en estos momentos está siendo inspeccionado por la Procuraduría General de la Nación, tiene un poco más de mil personas trabajando.

En 2024, la UApA aportó $12 mil millones y el municipio $40 mil millones; en 2025, el gobierno nacional aportó los mismos $12 mil millones y el municipio más de $50 mil millones, de los que hoy, el municipio todavía debe $ 20 mil millones.

El mandatario le propuso a la UApA que ejecuten sus recursos y el municipio lo haga por separado. “Sería un buen piloto, para ver a quién le sale mejor, es un reto cordial y con respeto, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para el que menos tiene, y eso no existe en otra parte de Colombia”.