En la Feria de Emprendimiento realizada recientemente en el Polideportivo de la Universidad de Córdoba hubo una creación que centró la mirada y los elogios de todos. Se trata de un prototipo de silla mecedora con ventilador incluido.

La denominada solución ideal para afrontar la creciente ola de calor que impacta al Caribe colombiano fue presentada por futuros ingenieros mecánicos, entre ellos Diego Cantero.

El estudiante explicó que “este proyecto consiste en una mecedora que aprovecha el balanceo —hacia adelante y hacia atrás— para mover un ventilador mecánico. No requiere electricidad, se activa únicamente con el esfuerzo físico y el movimiento de la persona que la usa”.

Los estudiantes aseguran que este prototipo es susceptible de mejoras técnicas con miras a su fabricación a gran escala y futura comercialización.

El rector de la Universidad de Córdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, indicó que este tipo de iniciativas ratifican la calidad de la formación que reciben los estudiantes, enfocada en brindar soluciones prácticas a las problemáticas de la sociedad.