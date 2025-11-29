Dos docenas de celulares de diversas gamas, 9 cargadores para celular, 6 audífonos y 3 memorias USB fueron incautadas por unidades de la Policía Metropolitana de Montería en el pabellón de mujeres de la Cárcel Las Mercedes.

El hallazgo y decomiso fue posible gracias a un operativo antiextorsión liderado por la Policía en coordinación con la Personería Municipal.

Policía de Montería

En la intervención inspeccionaron dos patios que comprenden cuatro celdas comunitarias y 94 celdas femeninas.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó que continuará adelantando actividades de control, verificación y acompañamiento interinstitucional que reafirman el compromiso de la institución con la legalidad, la convivencia y la tranquilidad de todos los habitantes de la región.