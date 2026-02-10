Desde las 10:00 de la mañana de este martes 10 de febrero se reanudó en el Centro de Convenciones de Montería el Consejo de Ministros que con presencia del presidente Gustavo Petro inició al término de la noche del lunes.

De acuerdo con el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, durante la primera sesión del consejo “se avanzó en el diagnóstico de la emergencia que enfrentamos por el fuerte frente frío, pero hoy nuestra gente y nuestros alcaldes, en medio de la preocupación de sus comunidades, esperan acciones y soluciones concretas, tanto para la atención inmediata como para la construcción del plan de reactivación que necesitan más de 50.000 familias que lo han perdido todo”.

Agregó que las expectativas en la continuación del consejo de hoy martes se centran en “concertar en nombre de los municipios de Córdoba y de todos los departamentos afectados, para unir esfuerzos en beneficio de nuestra gente”.

Reiteró que “este no es momento de divisiones ni de señalamientos que no aportan. Los afectados merecen respeto y soluciones. Dela mano de Dios, juntos, salimos de esta. ¡Fuerza Córdoba!”, anotó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a través de su cuenta de X.

Antes de ingresar al Consejo de Ministros de esta mañana el mandatario de los cordobeses ofreció una rueda de prensa en la que advirtió que en municipios como Ayapel y en los de la subregión Mojana, en Sucre, se mantiene el riesgo por nuevas inundaciones en una zona que desde la ruptura de un boquete en Cara e’ gato, hace más de 4 años, no se ha repuesto.