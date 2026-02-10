El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, anunció en entrevista con medios de comunicación en Bogotá, que esperan una nueva creciente por el río Sinú, el afluente que los atraviesa.

Leer también: En Montería se reanudó este martes el Consejo de Ministros

Anotó que aunque los niveles de las aguas en el Sinú han disminuido, están en alerta porque este martes 10 de febrero “se nos cumplen las 30 horas de un caudal pico que se registró ayer, pero esperamos que esta creciente no sea tan grande porque el río ha disminuido, además nos preparamos con las evacuaciones preventivas y obras en la margen izquierda”.

Agregó que la inundación en la zona urbana de Montería alcanza, en algunos sectores, los 2 metros, mientras que en la zona rural hay sedes educativas que quedaron bajo las aguas.

Trabajan de la mano con la CVS para poner en marcha un trabajo que permita sacar las aguas de los barrios de Montería con unas bombas que ya contrataron en Cartagena y que tienen prevista llegar este jueves.

En la capital de Córdoba uno de cada ciudadano es damnificado. Hay 18 barrios bajo las aguas y en algunos de ellos ya los niveles de las aguas han empezado a disminuir.

Importante: “Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos”: Petro acusa a alcaldes durante consejo de ministros por emergencia en Córdoba