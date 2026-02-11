El Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental de Córdoba mantiene la alerta roja en las zonas ribereñas de los municipios ubicados en la cuenca del río Sinú debido a la ola de creciente que transita por el afluente y que es monitoreada de manera permanente.

La situación más crítica este miércoles se presenta en el municipio de San Pelayo, donde el río ha impactado en varios puntos críticos. Debido a este suceso hay afectaciones y probabilidad de desbordamientos en sectores de la margen izquierda e incluso cercanos a la zona urbana del municipio.

“La ola de creciente que viene transitando en estos días por el río Sinú llegó a este sector y los puntos de mayor riesgo se están presentando muy cerca del casco urbano, por eso mantenemos la alerta roja y el monitoreo constante en estas poblaciones”, indicó un vocero desde el PMU.

El informe técnico indica que también hay alerta roja en la zona ribereña del municipio de Cotorra. “Por eso insistimos en que las familias no esperen a que el agua llegue a sus viviendas: evacuar a tiempo puede salvar vidas”, se reiteró desde el Puesto de Mando Unificado.

En medio de la emergencia, la gobernación de Córdoba mantiene presencia con maquinaria amarilla y equipos operativos en terreno, adelantando acciones de mitigación en puntos críticos del río.

A su vez reiteran el llamado urgente a la población a evacuar de manera preventiva las zonas en riesgo, acatar las recomendaciones de los organismos de socorro y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de las alcaldías municipales y el gobierno departamental.