El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inspeccionó este miércoles 11 de enero los trabajos de limpieza que con la maquinaria amarilla del departamento realizan en el caño La Balsa, del municipio de San Bernardo del Viento, y con los que esperan aliviar parte de la emergencia que afrontan.

“Lo que están viendo, el sistema de buchón está flotando, es el indicador de que las medidas que se están tomando de abrir los caños para permitir un mayor flujo hacia el mar, están funcionando. Y en la margen derecha, que es Caño Grande, donde funciona el sistema hidráulico Zenú más grande que existe en el país, 2500 hectáreas, está funcionando y esto permite que el agua evacúe de manera directa, tanto a los manglares como al mar, y mantienen a la gente libre de la inundación”, explicó Juan José López Negrete, miembro de ASPROSIC y representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la CVS.

El funcionario acompañó al gobernador en el recorrido por las zonas afectadas y ambos se mostraron complacidos porque los trabajos están arrojando muy buenos resultados.

“El caño La Balsa cambia de nombre en cada municipio, es el mismo caño La Caimanera, que inicia en Montería por toda la margen izquierda del departamento de Córdoba y desemboca en el Mar Caribe. Ya vamos camino para ver cómo avanzan los trabajos con la maquinaria amarilla que está retirando en diferentes puntos para permitir el normal flujo del agua hacia el Mar Caribe”, explicó Zuleta.