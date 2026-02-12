La empresa de energía Afinia, filial del Grupo EPM, comunicó en las últimas horas que decidió tomar medidas relacionadas a las emergencias causadas por las lluvias en el departamento de Córdoba.

Leer también: Gobierno agiliza giros directos de recursos para EPS con afiliados en Córdoba

Informó que las lluvias han provocado el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que ha generado múltiples afectaciones a una cantidad significativa de familias en la región.

Es por eso que, “en un gesto de solidaridad y comprensión frente a la compleja coyuntura”, decidió suspender temporalmente la distribución de la factura del servicio de energía en las zonas más golpeadas por las inundaciones.

De acuerdo a lo difundido por la empresa, esta determinación busca brindar un alivio inmediato a aproximadamente 66 mil clientes que enfrentan actualmente las consecuencias del clima.

La compañía señaló que mantiene la prestación se servicio en la región con un monitoreo permanente de las redes.

Por otro lado, Afinia indicó que el monitoreo le permitirá cuantificar con precisión el impacto real en cada usuario, para así poder realizar los ajustes necesarios para garantizar que los cobros futuros se realicen en momentos oportunos y bajo criterios de valores justos para todos los hogares.

Importante: Inundaciones en Córdoba continúan a pesar de los días soleados; hay varios puntos críticos

También se tiene planificado que, una vez las condiciones sean de normalidad, se implementen planes de financiación para los usuarios de acuerdo a la contingencia.