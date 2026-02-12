Por medio de un comunicado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, informó este jueves 12 de febrero que tomó una serie de medidas para priorizar los giros de recursos directos a las EPS con afiliados en el departamento de Córdoba.

Leer también: Gobierno declara la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos afectados por lluvias

Esto con la intención de poder atender de manera rápida y eficaz a los afectados por las inundaciones y emergencias registradas en este departamento.

“El giro directo se constituye en una herramienta eficaz para fortalecer el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora, reducir riesgos de iliquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales. La ADRES gestionará con la mayor celeridad, la postulación priorizada por las Entidades Promotoras de Salud, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores de tecnologías en salud presentes en la región afectada”, se lee en el escrito del ADRES.

En el comunicado, la entidad instó a las EPS con presencia en el territorio y que no están obligadas a utilizar el mecanismo del giro directo, a considerar acciones que agilicen la prestación de servicios.

También se agrega en el escrito que se agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones radicadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de la emergencia, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento catastrófico de origen natural.

Importante: Crece rechazo a señalamientos contra generadores hidráulicos

“La ADRES hará la verificación al comportamiento del giro de recursos en la región y prestará el acompañamiento técnico que resulte necesario para facilitar la implementación de las medidas aquí señaladas y de forma paralela, mantendrá actualizadas en su página web, las herramientas públicas de seguimiento y veeduría de los recursos del sistema de salud”, se lee al final de la misiva.