Desde el primer día de la emergencia y a la fecha, a más de 5.800 personas que están ubicadas en los alojamientos temporales en Montería, habilitados por la Alcaldía, les han garantizado permanentemente los servicios básicos de salud.

El alcalde Hugo Kerguelén no solo se centró en las acciones de contención del agua, rescate de personas y animales y distribución de ayudas humanitarias, sino que desplegó equipos de salud pública en terreno y activó un monitoreo permanente a través del Sistema de Emergencias Médicas en el Centro Inteligente junto con Policía Metropolitana y Gestión del Riesgo.

Desde la Secretaría de Salud municipal fue dispuesto todo el personal contratado no afectado por la emergencia en distintas acciones: vigilancia de eventos de interés en salud pública, gestión de aseguramiento, gestión de emergencia, planeación y despliegue de brigadas, organización de insumos y donaciones médicas, equipos voluntarios y coordinación con EPS e IPS públicas y privadas.

“En cada alojamiento temporal habilitado tenemos profesionales de la secretaría de salud que mantienen comunicación con las EPS y con los equipos de emergencia para garantizar el traslado de pacientes que lo ameriten. Hemos trabajado junto con las EAPB para que identifiquen a la población con patologías crónicas que tenemos en los alojamientos temporales y así asegurar que continúen con sus tratamientos”, explicó la secretaria de Salud de Montería, Lorena Portillo.

Agregó que en materia de prevención de riesgo han priorizado casos de todo tipo de violencia, enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, y personas afectadas que sufran enfermedades crónicas. “Por eso tenemos rondas con personal de salud para identificar las afectaciones como una medida de prevención del riesgo y así brindar la atención oportuna a las personas”.

Igualmente en los alojamientos temporales, un equipo se ha concentrado en la educación sobre enfermedades transmitidas por vectores, así como en la identificación de posibles focos, con especial vigilancia sobre leptospirosis, malaria, dengue y otras arbovirosis, que hasta el momento, por el poco tiempo transcurrido, no hay aumento en los reportes.

Adicionalmente, la Alcaldía de Montería a través del Sistema de Emergencias, monitorea el estado de ocupación de las urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo y desde el área de prestación de servicios se trabaja en la preparación y protección de la infraestructura en salud ante posibles afectaciones, al tiempo que les ofrecen acompañamiento psicológico