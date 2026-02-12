En el sector El Barroso del municipio de San Pelayo, Córdoba, las autoridades, los organismos de socorro y la comunidad hallaron el cuerpo de José Alfonso López Doria, el último de los dos hermanos que fue arrastrado por una creciente del río junto a los caballos en los que salieron huyendo.

El cadáver de José Alfonso salió a flote en el sector La Corocera, del corregimiento El Obligado, de San Pelayo, al caer la tarde del miércoles, justo en la zona donde adelantan trabajos de contención de las aguas del río Sinú que abrió una boca.

Los hermanos José Miguel y José Alfonso López Doria, que residían en la vereda La Cansona, fueron sorprendidos por una fuerte creciente en la vía La Madera- Bongamella.

El cuerpo de José Miguel, que era menor de edad, lo habían encontrado al inicio de la noche del martes, y 24 horas después ubicaron el de José Alfonso.

Con ellos ya son seis las víctimas mortales que deja el paso del atípico fenómeno climático en el departamento de Córdoba.

