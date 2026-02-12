El departamento de Sucre desplegó personal especializado en atención de emergencias por inundaciones, rescate acuático y salud mental al departamento de Córdoba para apoyar la atención a los damnificados en medio de la compleja situación climática que afecta al Caribe.

Como quiera que Sucre ha enfrentado durante los últimos años emergencias derivadas del rompimiento del río Cauca por Cara e’ gato y el impacto de las inundaciones, esto lo ha llevado a fortalecer su capacidad técnica y operativa en manejo de este tipo de emergencias, y esa experiencia es la que ahora pone al servicio del departamento hermano.

gobernación de Sucre/Cortesía

“Córdoba somos todos. Desde Sucre acompañamos a nuestro hermano departamento disponiendo nuestras capacidades humanas y técnicas. Hemos enviado 6 máquinas de bomberos, 2 camionetas con equipos especializados de rescate acuático y nuestras unidades móviles de Sucre Escucha con profesionales en salud mental para brindar apoyo psicosocial a las familias damnificadas”, afirmó la gobernadora Lucy García.

El apoyo operativo se concentra en labores de evacuación, rescate, reubicación y protección de personas y animales, bajo protocolos de respuesta inmediata y articulación interinstitucional desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por las autoridades de Córdoba, el Gobierno Nacional y los organismos de socorro.

gobernación de Sucre/Cortesía

Por su parte, el programa Sucre Escucha, a través de sus consultorios móviles y su equipo interdisciplinario, brinda acompañamiento y atención psicosocial a las comunidades afectadas, entendiendo que en medio de una emergencia la salud mental también es prioridad.

“Córdoba y Sucre no están solos. En momentos como estos no existen fronteras. Hoy somos un país unido que se protege y se acompaña. Actuamos con solidaridad, responsabilidad y humanidad ”, concluyó la mandataria.