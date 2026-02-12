En medio de la emergencia ocasionada por las inundaciones, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García y la gestora Social Diana Sierra recibieron en las últimas horas una importante ayuda humanitaria enviada por la alcaldía de Cartagena.

Leer también: Reportan más afectaciones por inundaciones en Ayapel y Pueblo Nuevo, Córdoba

La misma está representada en seis toneladas de agua potable y 1.000 mercados destinados a las familias damnificadas.

La entrega fue realizada bajo el liderazgo del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien expresó su solidaridad con el pueblo monteriano y reiteró que, en momentos difíciles, el Caribe se une para respaldar a sus territorios hermanos.

Por su parte el mandatario de los monterianos agradeció este gesto solidario y destacó que este apoyo será fundamental para fortalecer la atención en los alojamientos temporales y en los sectores más afectados por la creciente del río Sinú.

“Este respaldo demuestra que no estamos solos. Hoy más que nunca el Caribe está unido para ayudar a quienes más lo necesitan. Cada aporte suma en esta tarea de proteger la vida y aliviar las dificultades que atraviesan miles de familias”.

El burgomaestre también envió un mensaje directo a su homólogo cartagenero: “Hermano Dumek Turbay, gracias de corazón. Aquí no hay fronteras, solo humanidad. Y eso lo has demostrado tú, tus funcionarios y el pueblo cartagenero, acompañándonos sin dudar en este momento tan difícil. Recibimos esa misión médica con gratitud y con esperanza. Seguimos unidos, trabajando por nuestra gente. Bendiciones y nos vemos el viernes”.

Importante: Afinia suspende la entrega de facturas de energía a afectados por emergencias en Córdoba

De otra parte, desde Montería están solicitando que donen estufas para poder preparar los alimentos que han sido donados.