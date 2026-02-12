Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En medio de la emergencia ocasionada por las inundaciones, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García y la gestora Social Diana Sierra recibieron en las últimas horas una importante ayuda humanitaria enviada por la alcaldía de Cartagena.

La misma está representada en seis toneladas de agua potable y 1.000 mercados destinados a las familias damnificadas.

Las familias que están en los albergues en Montería reciben atención médica

La entrega fue realizada bajo el liderazgo del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien expresó su solidaridad con el pueblo monteriano y reiteró que, en momentos difíciles, el Caribe se une para respaldar a sus territorios hermanos.

Por su parte el mandatario de los monterianos agradeció este gesto solidario y destacó que este apoyo será fundamental para fortalecer la atención en los alojamientos temporales y en los sectores más afectados por la creciente del río Sinú.

“Este respaldo demuestra que no estamos solos. Hoy más que nunca el Caribe está unido para ayudar a quienes más lo necesitan. Cada aporte suma en esta tarea de proteger la vida y aliviar las dificultades que atraviesan miles de familias”.

El burgomaestre también envió un mensaje directo a su homólogo cartagenero: “Hermano Dumek Turbay, gracias de corazón. Aquí no hay fronteras, solo humanidad. Y eso lo has demostrado tú, tus funcionarios y el pueblo cartagenero, acompañándonos sin dudar en este momento tan difícil. Recibimos esa misión médica con gratitud y con esperanza. Seguimos unidos, trabajando por nuestra gente. Bendiciones y nos vemos el viernes”.

De otra parte, desde Montería están solicitando que donen estufas para poder preparar los alimentos que han sido donados.