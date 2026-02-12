Dentro del plan de atención de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba la gobernación avanza en la intervención con maquinaria amarilla en varios puntos con el fin de mitigar el impacto de las inundaciones y atender a las comunidades afectadas por los altos niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

Desde el Puesto de Mando Unificado departamental coordinan los sectores a los que deben direccionarse las acciones teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas que imparte la Corporación Ambiental CVS y los reportes situacionales que entregan las alcaldías municipales.

Según el consolidado operativo, están en ejecución 9 frentes de trabajo simultáneos en diferentes zonas del departamento, priorizando las riberas y sectores críticos en cuanto al riesgo de desbordamiento por los niveles que viene registrando los principales afluentes del departamento. Las intervenciones se concentran en los municipios de San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador y Cereté.

Entre las principales obras que ejecutan están el dragado de canales, apoyos para el control de desbordamientos, rehabilitación vial y abastecimiento de agua potable a través de carrotanques.

Uno de los trabajos más necesarios es el del dragado en el caño La Caimanera del municipio de San Pelayo, que es de los puntos de mayor criticidad por el tránsito de la ola de creciente del río Sinú.

“Estas acciones hacen parte del esfuerzo institucional que estamos haciendo como gobierno departamental para reducir el impacto de la emergencia en cuanto al desbordamiento de los ríos, fortalecer la capacidad de respuesta en los municipios y brindar atención directa a las comunidades afectadas”, informó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Llamado a articular acciones con el PMU

De otra parte, el mandatario de los cordobeses le reiteró a los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por las inundaciones que las solicitudes de ayuda y apoyo se canalizan en el PMU departamental.

Su precisión obedece a que “las dificultades aumentan, pero también los recursos se agotan. Por ello, la solicitud que siempre he hecho a la comunidad, a las empresas, a todos: si van a aportar, la idea es que puedan comunicarse con el Puesto de Mando Unificado que está activo y presencial las 24 horas en el Centro de Convenciones de Montería, y saber a dónde se necesita la ayuda”, señaló el gobernador.

Agregó que “en estos momentos, de pronto tenemos ayuda de sobra, pero en algunos días, en algunas semanas, las ayudas van a escasear”, y por eso, a su juicio es importante la articulación, la optimización de los recursos disponibles y la distribución de las ayudas a donde realmente se requiere.