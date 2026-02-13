La competencia del Desafío Siglo XXI vivió una de sus jornadas más emocionantes luego de que se definiera la última pareja semifinalista en el exigente ‘Desafío a muerte’.

Tras la prueba de salvación, que dejó como vencedores a Zambrano y Miryan, el turno fue para Rata y Valentina, quienes se enfrentaron en el Box Negro a Rosa y Gero en un duelo decisivo por la permanencia.

Desde el inicio, la prueba mostró gran equilibrio. Las mujeres fueron las encargadas de abrir el recorrido y lograron completar la primera fase prácticamente al mismo tiempo, dejando todo en manos de sus compañeros.

Cada segundo contaba y el margen de error era inexistente. Ambas duplas llegaron a la etapa final con posibilidades reales de quedarse con el triunfo.

Después de un cierre apretado, Rata y Valentina lograron imponerse y aseguraron su lugar en la semifinal, además del premio económico destinado a la pareja ganadora de la jornada.

La derrota significó la salida de Rosa y Gero, quienes se despidieron en medio de la emoción y palabras de agradecimiento.

Con este resultado, las tres parejas que continúan en competencia son: Gio y Valkyria, Zambrano y Miryan: y Rata y Valentina. Este martes 17 de febrero es la gran final.