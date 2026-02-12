El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson’s Creek, murió el pasado miércoles 11 de febrero a los 48 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, informó que el intérprete falleció en paz y destacó la fortaleza con la que enfrentó sus últimos días. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia“.

Van Der Beek alcanzó fama internacional a finales de los años 90 al encarnar a Dawson Leery, personaje central de Dawson’s Creek, serie emitida entre 1998 y 2003 que marcó a toda una generación.

ETIENNE LAURENT/EFE El actor estadounidense James Van Der Beek.

Tras el éxito del drama adolescente, el actor participó en diversos proyectos de televisión y cine, incluyendo apariciones recientes en producciones como Walker y la película Sidelined: The QB and Me.

En los últimos meses había confirmado su intención de participar en un reencuentro del elenco original de la serie que lo lanzó a la fama, aunque su estado de salud le impidió asistir.

En noviembre del año pasado, Van Der Beek reveló públicamente que padecía cáncer colorrectal. Desde entonces, utilizó sus plataformas digitales para hablar abiertamente sobre la enfermedad y promover la importancia de la detección temprana.

¿Qué es el cáncer de colon?

Su testimonio generó conversación sobre el aumento de casos en personas jóvenes y la necesidad de prestar atención a síntomas que suelen confundirse con trastornos digestivos comunes.

El cáncer de colon es un tumor maligno que se origina en los tejidos del intestino grueso o del recto. Esto se debe a que crecen descontroladamente pólipos benignos.

[CÁNCER DE COLON O COLORRECTAL (CCR)]: Qué es, cómo se desarrolla y cómo prevenirlo. Abro 🧵 pic.twitter.com/V98HYttaeV — Elías Morán González (@dreliasmoran) July 12, 2022

Especialistas en salud advierten que ciertos síntomas digestivos pueden parecer leves o pasajeros, pero requieren evaluación médica si persisten.

Señales de alerta para el cáncer de colon

Cambios frecuentes en el hábito intestinal

Presencia de sangre en las heces

Dolor abdominal constante

Inflamación persistente

Sensación de evacuación incompleta

Médicos señalan que algunos pacientes jóvenes suelen retrasar estudios como la colonoscopia, lo que puede llevar a diagnósticos tardíos.

La colonoscopia continúa siendo uno de los exámenes más eficaces para detectar pólipos, inflamaciones anormales o lesiones cancerosas en etapas tempranas.

Expertos coinciden en que no se deben normalizar síntomas digestivos que se prolonguen durante semanas o meses. La automedicación puede enmascarar señales relevantes y retrasar el tratamiento adecuado.

En los últimos años, la comunidad médica ha enfatizado la necesidad de ampliar la conciencia sobre el cáncer colorrectal, especialmente en menores de 50 años, grupo en el que los casos han mostrado un aumento progresivo.