Ante la magnitud de la emergencia en Córdoba, la gobernación determinó suspender las clases en la totalidad de los 27 municipios no certificados, desde este lunes 9 de febrero y hasta el 13 del presente mes.

La medida se sustenta en la situación de calamidad que afronta el departamento, la cual ha afectado a miles de familias, incluyendo las de rectores, docentes, personal administrativo y estudiantes.

Para el gobernador Erasmo Zuleta es un acto de solidaridad con los miembros de la comunidad educativa afectados.

“Nuestra gente está viviendo una situación de calamidad y tenemos a profes, estudiantes y personal administrativo damnificados. De esta forma acompañamos a las personas afectadas y, por otro lado, garantizamos la seguridad de nuestros niños, niñas, jóvenes, profes y demás trabajadores del sector educativo”, expresó el mandatario.

Inicialmente la suspensión de actividades académicas en algunos establecimientos educativos afectados por la calamidad pública estaba entre el 4 y el 11 de febrero.

La administración departamental expidió un nuevo acto administrativo, mediante el cual modificó la Resolución No. 00011 del 04 de febrero de 2026. El acto administrativo con fecha de ayer domingo extiende y amplía la suspensión de clases en la totalidad de colegios en los 27 municipios no certificados.

La gobernación de Córdoba reitera que esta decisión se adopta bajo el principio de prevención, priorizando la protección de niños, niñas, adolescentes, docentes y personal educativo, y garantizando que el retorno a clases se realice únicamente cuando existan condiciones seguras y verificadas.

