En una exposición y rueda de prensa en Valledupar, la Agencia Nacional de Tierras, dio a conocer que definió oficialmente los límites y la naturaleza jurídica de los terrenos del sector uno del Complejo Cenagoso de Zapatosa, en el municipio de Tamalameque, Cesar, en un área total de 9.803 hectáreas.

ANT

“A partir de esta acción, se genera la Junta de Baldíos, la cual asegura que, si bien es cierto que aquí no van a ser entregados títulos, los campesinos sí van a gozar de forma efectiva del aprovechamiento de la ciénaga, tanto para sus actividades de pesca como para sus actividades agropecuarias”, afirmó el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Asimismo la entidad indicó que durante el proceso administrativo fue garantizado el debido proceso y la participación de 234 sujetos procesales, quienes aportaron pruebas y documentación en las diferentes etapas del procedimiento, que incluyeron inspecciones oculares, análisis técnicos, entre otras.

ANT

“Nadie en el departamento del Cesar, a partir de la fecha, puede decirle a un campesino que aprovecha la ciénaga que es una invasión. Quienes han invadido históricamente la ciénaga son los de esos 269 folios de matrícula inmobiliaria que han sido declarados como baldíos. Lo hecho se constituye como un elemento muy valioso que queremos resaltar”, remarcó el director de la ANT.

Es de señalar que en el proceso fue reconocida propiedad privada respaldada por títulos válidos. En total, 165 folios de matrícula inmobiliaria en virtud de títulos originarios.

ANT

Finalmente, destacaron que continúan avanzando en la delimitación de los demás sectores del Complejo Cenagoso, un ecosistema estratégico reconocido como sitio Ramsar (zona de importancia internacional por su valor ecológico y biológico, principalmente).