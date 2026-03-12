En el polideportivo del municipio de Chalán que se sitúa en la plaza principal de esta población de los Montes de María, en Sucre, se conmemoraron en la mañana de este jueves 12 de marzo los 30 años de la muerte de 11 policías por la acción de un ‘Burro-bomba’ instalado entonces por la guerrilla de las Farc que hacía presencia con sus frentes 35 y 37.

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Con una misa y el descubrimiento de una placa en la que reposan los nombres de las víctimas, el Comando de la Policía Nacional en Sucre recordó a quienes en esta zona del país ofrendaron sus vidas en una de las épocas más crueles del conflicto en el país, y donde dicho sea de paso, fue la primera vez que los grupos armados ilegales utilizaron un animal para atentar contra la fuerza pública.

Fue un burro, el animal utilizado en las labores del campo, el que cargaron con los explosivos que iban camuflados en medio de productos de pancoger y que hicieron estallar cuando transitaba frente a la sede de la Estación de Policía, acabando con la vida de los uniformados Samuel Díaz Julio, Aristides Barrios Álvarez, Jhon Julio Buelvas, José Alberto Ramírez Montes, Jesús María Restrepo Mendoza, Eberto Fernández Rodríguez, José Rufino Alvarado Guillén, José Déider Díaz Paternina, Darío de Jesús Gildardo García, Néstor Marriaga Hernández y Fernando Luis Carrascal Méndez, este último era el comandante.

Alcira Ruiz, esposa y madre de los hijos de Fernando Carrascal, y quien es la presidenta de la Asociación de Viudas de la Policía en Sucre, estuvo, al igual que otras mujeres víctimas de la violencia, en el homenaje donde el obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez, los instó a recordar este suceso no con amargura sino con esperanza.

Policía de S Autoridades recuerdan a víctimas del 'Burro - bomba' en Sucre.

Al tiempo el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, sostuvo que la institución nunca olvida y menos a quienes hace 30 años ofrendaron su vida por la Patria.

La viuda Alcira Ruiz sostuvo que pese a los años transcurridos el dolor por la pérdida de su amor, que era su esposo, sigue, pero se ha transformado.

Admite que llegar al municipio de Chalán ya no es como antes porque ahora es acogida con amor por otras víctimas de esta tierra de resilientes, “yo tengo un pedazo de mi corazón en Chalán y allí se quedó mi amor”.

Recuerda que el 12 de marzo del año 1.996 fue martes y ella en su casa en Sincelejo cumplía labores de atención del hogar y de sus hijos que eran pequeños y estaban en el colegio. Todo el día había transcurrido normal, “pero en la noche tuve un presentimiento, no de la muerte de él ni de nadie, sino que sentí cosas extrañas en la casa. Cada 12 de marzo me embarga la tristeza y el dolor, pero me fortalezco porque debo seguir adelante”.

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Agrega que “ya son 30 años y el dolor sigue, solo que lo he transformado en amor, fortaleza, resiliencia. No quiero que lo que me pasó a mi le ocurra a más personas. Mis hijos y mi familia me han ayudado a ser fuerte, incluso la misma institución”.

Policía de Sucre

Finalmente indica que desde hace tres años y a instancias de la entonces Comisión de la Verdad, quedó trabajando con los excombatientes de las Farc de los frentes 35 y 37 y el jefe del Bloque Caribe en procesos de reparación colectiva.

“La primera vez fue un encuentro privado en el que ellos me pidieron perdón, pero yo les dije que el perdón se iba construyendo, que yo estaba dando un paso a la reconciliación. Y después de ese encuentro privado he empezado a trabajar con los señores firmantes sembrando árboles en homenaje a todas las víctimas del municipio de Chalán, en especial a los 11 policías, al sacerdote y otros. Yo en lugar de que ellos paguen 8 años en la cárcel mejor prefiero que construyan un trabajo en favor de las comunidades afectadas por el conflicto, que restauren y reparen las comunidades, el territorio, y todo lo que ellos afectaron en la sociedad. Ellos me han acogido y estamos trabajando en medio de nuestras diferencias”, puntualizó Alcira Ruiz.