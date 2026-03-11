Con una eucaristía en la Catedral San Francisco de Asís y una ofrenda floral en el Parque Santander, la Policía Nacional celebró sus 59 años de servicio a la Patria en el departamento de Sucre.

El obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez, presidió la celebración religiosa a la que no solamente asistieron uniformados sino también las autoridades civiles y administrativas del departamento, además de los jefes del Ministerio Público, representantes de los gremios, miembros de la reserva y las viudas, así como la ciudadanía en general.

Ellos se unieron en un espacio de reflexión y gratitud por la labor que ha adelantado la Policía Nacional en casi seis décadas en este departamento.

Policía de Sucre

Con la ofrenda floral le rindieron homenaje a la historia, el compromiso y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la institución en esta parte del país.

El coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante del Departamento de Policía Sucre, destacó la importancia de esta conmemoración como un momento para reconocer la entrega y el compromiso de quienes han dedicado su vida a la seguridad y convivencia ciudadana.

Por su parte el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, agradeció y reconoció el trabajo que adelanta la Policía Nacional en favor de la tranquilidad de los sincelejanos, resaltando el legado de servicio de la institución; al tiempo que la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, también destacó el trabajo, el compromiso y la vocación de servicio de la Policía Nacional, resaltando y agradeciendo a cada hombre y mujer policía por su entrega durante estos 59 años al servicio de la comunidad.