En el Cementerio Central de Sincelejo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició este miércoles 11 de marzo una misión humanitaria, extrajudicial y confidencial.

Leer también: Asesinaron a balazos al conductor de un motocarro en Tolú, Sucre

Se trata de la intervención del bloque 1, al fondo del camposanto, donde reposan cuerpos no identificados e identificados que nunca han sido reclamados y que pueden corresponder a personas que están reportadas como desaparecidas en los registros de la Unidad.

El trabajo de los antropólogos, topógrafos y asistentes forenses se extenderá, en su primera fase, hasta el jueves 19 de marzo.

Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la UBPD en el departamento de Sucre, sostuvo que esperan recuperar, en esta primera fase, por lo menos 13 cuerpos.

Agregó la funcionaria que la investigación humanitaria y extrajudicial que han adelantado les permitió establecer que en la zona a intervenir “hay bóvedas en las que pueden estar inhumados cuerpos desde aproximadamente el año 1.999 a 2.016 cuando se cumple nuestro mandato misional. Estamos buscando cuerpos que se encuentran en condición de no identificados o cuerpos que pueden estar identificados, pero que sus familiares no los han reclamado y por tanto se encuentran desaparecidos para las familias buscadoras”, anotó Arteaga.

Esta intervención al cementerio, que es una misión humanitaria, ha sido concertada con la participación de organizaciones buscadoras y de víctimas, además de la alcaldía de Sincelejo que dio el aval y abrió las puertas del camposanto.

Reiteró la coordinadora de la UBPD en el departamento de Sucre como mensaje de tranquilidad para la ciudadanía, en que las bóvedas que están interviniendo no son de sus familiares “sino de unas que históricamente fueron utilizadas por las autoridades médico-legales para la inhumación transitoria de cuerpos que se encuentran en condición de no identificados o de identificados no reclamados”.

Importante: La Policía celebró sus 59 años de servicio en el departamento de Sucre

Julia Rosa Piñeres Mercado, de 73 años y nativa de El Carmen de Bolívar, está a la expectativa de los resultados que pueda arrojar esta misión humanitaria en tanto que ella busca a una hija que tiene desaparecida.

“Estoy en Sincelejo con mi esposo porque tengo las esperanzas de que puedan encontrar el cuerpo de mi hija que desapareció en el 2002. Se llama Dany Luz Gracia Piñeres”, anotó la madre buscadora de los Montes de María.