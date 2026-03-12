En una accidente en motocicleta murió Fabián Daza, de 31 años, en la calle 44, frente al Canal de Panamá, en el sur de Valledupar, en horas de la tarde de este jueves 12 de marzo.

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Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito del municipio.

No obstante, se estableció y de acuerdo a videos de cámaras de seguridad, que la víctima se desplazaba en su motocicleta de placa SUI-91 C, e impactó contra un poste de alumbrado público. Testigos indicaron que pudo ser producto de un microsueño ya que se vio involucrado otro vehículo.

La ciudadanía que se percató de lo sucedido le brindó ayuda a Daza, hasta ser trasladado en una ambulancia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde ingresó sin signos vitales.

Fuentes de este centro médico indicaron que sufrió un severo trauma craneoencefálico. Asimismo se conoció que los familiares del occiso llegaron al hospital y mostraron su tristeza y dolor por su muerte.

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