Un nuevo caso de fallecimiento de un menor de 13 años de edad se registró en Valledupar, la mañana de este jueves 12 de marzo en la urbanización Arboleda, lo cual está siendo investigado por las autoridades.

De acuerdo con familiares de los afectados, el niño se encontraba en buenas condiciones de salud, y el pasado miércoles luego de cenar se fue a su cuarto a descansar para el día siguiente asistir al colegio.

En la mañana muy temprano del día jueves, la madre del menor escuchó ruidos que proveían de la habitación del adolescente por lo que entró de manera rápida y observó que tenía dificultades para respirar, por lo que intentó buscar ayuda médica de inmediato.

Solicitaron una ambulancia; sin embargo, el servicio no llegó por lo que de manera desesperada lo trasladaron en una motocicleta hasta la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Por la repentina muerte y causas desconocidas, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para conocer el resultado de la necropsia.

Es de indicar que este caso sucede en menos de 72 horas después de la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, de 15 años, sobrina del Rey Vallenato Iván Zuleta, cuyo deceso también es investigado por las autoridades, y que ha causado consternación.