Con operaciones fluviales y despliegue táctico, la unidad especial de la Policía Nacional, Ponalsar, evacúa familias y salva vidas en las zonas más críticas del desastre en el departamento de Córdoba donde miles de familias atraviesan una de las situaciones más complejas de los últimos años a causa de las intensas lluvias e inundaciones generadas por el frente frío que afecta al país.

Los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, Ponalsar, hacen presencia en Córdoba desde comienzos de la semana pasada. Desde su arribo, los uniformados se integraron de manera inmediata a las labores de rescate y a la entrega de ayuda humanitaria, priorizando las comunidades rurales que quedaron aisladas por la creciente súbita de los ríos.

La capacidad operativa del Ponalsar ha sido determinante en la atención de la emergencia. A través de operaciones fluviales, los equipos han logrado acceder a zonas donde la tierra firme desapareció, permitiendo la evacuación de personas en alto riesgo y el rescate de familias cuya vida estaba en peligro.

Policía de Córdoba

La operación inició con un equipo de avanzada conformado por seis unidades, encargadas de evaluar en terreno la magnitud de la situación. Tras este diagnóstico, la institución reforzó el despliegue con la llegada de 20 uniformados adicionales que arribaron al departamento en un vuelo de la Policía Nacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta en la zona afectada.

Actualmente, el trabajo del Ponalsar se concentra en la evacuación de personas, el traslado de enseres para salvaguardar los pocos bienes de las familias damnificadas y la atención de animales en condición de emergencia, una labor clave para la economía rural.

Estas acciones las desarrollan de manera articulada con la gobernación de Córdoba, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), la Seccional de Carabineros y el Nuevo Modelo de Policía orientado a los territorios.

La comunidad cordobesa ha manifestado su agradecimiento por el respaldo institucional recibido en este momento crítico. La presencia de los equipos especializados ha fortalecido la confianza ciudadana, demostrando que, incluso en las circunstancias más adversas, el Estado y sus instituciones están presentes.

Mientras persisten los efectos del frente frío, los hombres y mujeres del Ponalsae continúan en primera línea, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, el bienestar y la seguridad de los colombianos, y evidenciando que la preparación y la acción coordinada son fundamentales para enfrentar la fuerza de la naturaleza.