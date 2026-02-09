Las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en Córdoba dejaron una escena el pasado fin de semana que conmovió a miles de personas en las redes sociales.

En medio del desbordamiento de las aguas, un perro quedó atrapado en una corriente peligrosa sin posibilidad de salir por sí mismo.

Este momento fue grabado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la valentía de un joven que decidió lanzarse para salvar al canino asustado.

Joven salvó a un perrito en Córdoba

En las imágenes se observa al animal siendo arrastrado por el caudal, girando sin control y mostrando señales de cansancio. El nivel del agua seguía aumentando, lo que hacía cada vez más difícil salvarlo.

Al notar el peligro, un joven se acercó al lugar y, sin contar con equipos de protección, ingresó al agua. Con gran esfuerzo logró avanzar contra la corriente hasta alcanzar al perro sostenerlo y sacarlo.

En los medios regionales indicaron que el perro no presentó heridas y fue entregado a personas que se encontraban en el lugar. Igualmente, las autoridades hicieron un llamado a tener prudencia en este tipo de casos porque el joven se lanzó sin protección.

Redes sociales Joven se lanzó a una corriente para salvar a un canino en Córdoba

Y es que la situación en el departamento es grave. Hay viviendas inundadas, vías cerradas y afectaciones a cultivos. Organismos de emergencia trabajan de forma permanente para atender a las familias damnificadas y prevenir nuevas tragedias.

Un joven, sin pensarlo mucho, se metió a la corriente y arriesgó su vida para alcanzarlo.

Asimismo, los especialistas recuerdan que, durante desastres naturales, los animales suelen ser uno de los grupos más vulnerables. Por eso, recomiendan no dejarlos solos en zonas propensas a inundaciones, buscar refugios seguros, avisar a los equipos de rescate si alguno se encuentra en peligro y evitar acciones improvisadas sin apoyo profesional.