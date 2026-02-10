Duros llamados y mensajes ha lanzado en las últimas horas el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, sobre cómo el Gobierno ha abordado la emergencia climática que atraviesa su departamento y que ha dejado 58 mil familias damnificadas por las graves inundaciones.

Gobernador de Córdoba responde a Petro sobre manejo de Urrá: ‘Buscan culpables y es el Gobierno quien la controla’

En el consejo de ministros realizado este martes 10 de febrero, el mandatario departamental envió contundentes mensajes al presidente Gustavo Petro y a sus funcionarios de gabinete. “No es momento de seguir señalando”, puntualizó.

Como se sabe, en la noche del lunes 9 de febrero – a altas horas de la noche – el jefe de Estado aseguró que los políticos estarían usando las ayudas para hacer “campaña” y conseguir votos, de cara a las próximas elecciones.

“Usted se ha referido a mí en varias ocasiones que mis amigos, que se robaron, que políticos. Yo hoy más que nunca, presidente, yo respeto el fuero del presidente, porque yo soy el gobernador también, y estamos en el mismo rango, yo por debajo. Pero yo, presidente, le quiero decir que este no es momento de seguir señalando”, aseveró el gobernador.

Mencionó, además, que “gran parte de esos políticos a los que usted hace referencia no me acompañaron a mi candidatura a la Gobernación, votaron con el candidato del Pacto. Gran parte de esos políticos que usted hoy menciona también lo acompañaron usted en su proceso político, querido presidente”.

Petro cuestiona subsidio a la gasolina y anuncia recorte de $16 billones para atender emergencia en Córdoba

Añadió que: “No puedo dejar hoy en el ambiente del departamento y del país que los políticos que se han robado a Colombia o que se están robando a Colombia son los políticos que están alrededor mío. El mensaje que quiero dar es este: no es momento para señalamientos, este no es momento para debates ni para discusiones. Este es momento de unirnos en un solo propósito que es soluciones estructurales y reales para las miles de familias afectadas en nuestro departamento de Córdoba, en la región Caribe, en el Pacífico colombiano y en gran parte de las regiones”.

El gobernador Zuleta también cuestionó que algunas promesas del Gobierno Petro para el departamento “no se han materializado”.

“Con todo el respeto, señor presidente, el aprecio que siento por usted, no se me olvida la cerveza que nos tomamos en el avión el día de mi intervención en Almagrario, le debo decir que tenía, a pesar de no haber votado con usted, luego de nuestra conversación de tres Club Colombia, no se me olvida nunca (...) yo pensé, señor presidente, que lo que hablábamos y lo que decíamos del departamento, gran parte de ello se iba a materializar”, enfatizó.

“Lamentablemente, con nosotros los mandatarios, lo que juega en contra es el tiempo. (...) Han pasado cosas buenas, la entrega de tierras, la recuperación de baldíos. Muchas cosas buenas han pasado, pero sin duda alguna faltó mucho por avanzar en el departamento”, añadió.

Durante su intervención también cuestionó el hecho de que Córdoba no tenga “beneficio directo” de Urrá ni Gecelca, “empresas públicas que se manejan desde el Gobierno” y añadió: “No queremos manejar recursos que no son nuestros”.

“Urrá no es el problema”

Frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro a las generadoras de energía por las inundaciones de Córdoba, los máximos representantes de estas agremiaciones se han pronunciado. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseveró que las térmicas están generando poco.

“Desde el año pasado, incluso, la generación térmica disminuyó muchísimo. El año pasado la térmica solamente aportó el 12% del total de lo que se generó en Colombia. En este momento, la térmica está generando el 8% de lo que consume Colombia, mucho menos que el año pasado. ¿Todo esto por qué? Pues porque está lloviendo, porque tenemos mucha agua y porque no necesitas prender la térmica cuando tienes mucha agua”, expresó el presidente Castañeda en conversación con EL HERALDO.