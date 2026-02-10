El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, solicitó este martes al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, adelantar una investigación disciplinaria “urgente” para establecer responsabilidades por la tragedia de inundaciones en Córdoba.

Idárraga expuso en una carta dirigida a Eljach que su petición se da “en atención a la grave tragedia ocasionada por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, a lo largo de la cuenca del río Sinú, hechos de público conocimiento para el país, y teniendo en cuenta la magnitud de los impactos humanos, sociales, ambientales y económicos que dicha situación ha generado en la región”.

En ese sentido, el ministro solicitó “el despliegue del poder disciplinario preferente del Ministerio Público” y adelantar las investigaciones correspondientes a establecer “el estado del análisis específico de riesgo y de los planes de contingencia que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, deben realizar”.

El funcionario se refiere específicamente a las posibles responsabilidades de directivos y del operador técnico de la hidroeléctrica Urrá por el aumento de vertimientos de agua desde su represa al río Sinú.

“Solicito respetuosamente disponer lo necesario para poder llevar a cabo el análisis de eventuales responsabilidades, tanto de la junta directiva como del operador técnico, y/o de quienes resulten presuntamente responsables, según se determine a partir de los hallazgos técnicos, administrativos y disciplinarios correspondientes”, dice la carta.

También pide la adopción de las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias mediante el poder preferente que la Constitución le otorga a la PGN, “con el fin de garantizar la protección de la vida, los derechos de las comunidades afectadas y la no repetición de hechos similares en otras obras públicas”.

Según el ministro de Justicia, la investigación se hace necesaria ante las denuncias sobre posibles irregularidades en los planes de contingencia analizadas por el presidente Gustavo Petro en dos sesiones del consejo de ministros.