Fiel a su discurso directo y sin matices, el abogado penalista Abelardo De la Espriella Otero, nacido en Bogotá hace 47 años y criado en Montería desde que tenía dos, reivindica su independencia económica y política al igual que su condición de outsider como principales activos para llegar a la Casa de Nariño. En su diagnóstico de Colombia, arremete contra el gobierno Petro, al que responsabiliza de un “desastre total” en seguridad, salud y economía, e incluso de operar —según asegura— como una estructura mafiosa que se “robó” al país.

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Presenta su candidatura presidencial por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria como una apuesta por el orden, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la crisis social que asocia a un quiebre institucional propiciado por los politiquería de siempre. Su modelo defiende medidas de choque, mano dura, visión empresarial, austeridad y carácter para hacer de Colombia una “patria milagro”. Precisa sus vínculos con David Murcia y Álex Saab y apela a su identidad caribe para prometer la reivindicación histórica de esta región.

¿Por qué quiere ser presidente de los colombianos?

Cuando amas a tu país y estás preocupado por su futuro y el de su gente tienes que renunciar a todo y, en una especie de apostolado, dedicarte a la causa y virtud republicana más importante, que es el patriotismo. Estoy aquí no para decirle al pueblo colombiano que soy mejor que los otros candidatos, sino que tengo el carácter e independencia para hacer lo que ninguno se atreverá a hacer para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, el de la patria milagro.

Tenemos todo para ser una nación maravillosa, pero eso requiere independencia económica y política, y a mí nadie me financia, no vengo de la rosca política de los mismos de siempre y nunca he tenido cargos públicos. Este es un movimiento ciudadano. Y además se requiere carácter porque lo que viene para Colombia es muy complicado. La izquierda radical tratará de incendiar el país el 8 de agosto, quizás antes, cuando los derrotemos en las urnas: ¿Quién se atreverá a sacar el Ejército a la calle? ¿Quién defenderá la vida, honra y bienes de los ciudadanos, con mano de hierro, como manda la Constitución y la ley? Tengo la certeza de que los demás candidatos no lo harán. Yo sí porque tengo el talante, ardentía y patriotismo suficiente para hacer lo que le conviene al país.

Ha sido un abogado y empresario exitoso, pero nunca ha incursionado en política. ¿Por qué cree que puede ser buen gobernante?

La política de siempre nos ha traído al desastre en el que estamos. Lo de Petro es la cereza del pastel, pero es la suma de muchos errores durante largo tiempo de los que siempre han hecho politiquería y han vivido de la teta del Estado. El hoy presidente fue diplomático, representante, senador, alcalde y como presidente ha sido un verdadero desastre. Es decir, el hecho de pertenecer al sistema no garantiza que alguien sea buen gobernante.

Orlando Amador

Lo que garantiza que lo sea es que no venga del sistema, no pertenezca a los de siempre, sino a los nunca: a los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, no hemos hecho politiquería y no tenemos dueño ni en lo económico ni en lo político para hacer no lo que le conviene a unos grupos de poder o a ciertos sectores, sino lo que le conviene al pueblo para regresarle la seguridad, darle un sistema de salud que no deje morir a la gente por falta de atención o medicamentos y que luche de manera frontal contra la corrupción.

Defenderé la plata de los colombianos para que no se la sigan robando y propongo un bloque contra la corrupción dirigido por mí como presidente. Les daré a los jóvenes oportunidades de educación de calidad y posibilidades de ingreso al mercado laboral para que sean productivos y emprenderé una lucha frontal contra el hambre y la pobreza.

¿Cómo lo hará?

En Barranquilla hay barrios en donde la gente cocina periódico para comer y en toda Colombia 20 millones de compatriotas se van a la cama con una sola mala comida al día. Es terrible, esa es la gente que más me preocupa y a la que hay ayudar con visión empresarial, de resultados, con un Estado pequeño, impuestos bajos y haciendo que los motores de la economía despeguen como corresponde para cerrar el hueco fiscal y empezar a crecer y llevarle prosperidad y esperanza al pueblo.

¿Por eso escogió al economista José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial?

Escogí al mejor candidato posible, no fue cálculo electoral ni politiquería. Estoy pensando en que si me pasa algo, Colombia quede en las mejores manos, que es la función principal del vicepresidente. José Manuel Restrepo será una especie de Marco Rubio en relaciones internacionales, consecución de recursos para recuperar la confianza inversionista y tirará línea en temas de educación, porque es un gran académico, y de hacienda pública e innovación.

Orlando Amador

Me quedo tranquilo si José Manuel me reemplaza, en caso de que me pase algo, porque es un gran ser humano, profesional y patriota a carta cabal. La pregunta para los ciudadanos es si también lo están con las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos por quienes ellos votarán, si a estos les ocurre alguna cosa. Porque es válido que voten por quien les dé la gana, ¿pero se quedan tranquilos de que sus vices asuman las riendas del país? Échenle cabeza y se las dejo ahí, como dijo Diomedes.

¿Cuántos años ha sido usted abogado?

22 años ejercí la labor de abogado penalista defensor.

Sus críticos cuestionan sus vínculos –en ese tiempo– con David Murcia, el responsable de la pirámide de DMG, y con Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué les responde?

Varias cosas. Una, no tengo ni una sanción penal ni disciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que actúe en el marco de la ley. Y dos, el ejercicio profesional de abogado es una profesión liberal amparada por la Constitución, la ley y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es tan legal que cuando tú no tienes plata para pagar un abogado, el Estado te lo proporciona porque no puede haber un proceso penal sin abogado. Tres, el abogado no defiende al delito, defiende al ser humano, los derechos de esa persona.

Y cuatro, no tengo en este momento proceso penal ni disciplinario abierto, pese a que todas mis actuaciones fueron investigadas. He sido el abogado más investigado y sobre eso hay decisiones judiciales que ya hicieron tránsito a cosas juzgadas. Puntualmente en el caso de Saab, existe un proceso en firme que dice que no cometí delito alguno ni tampoco mi gente.

David Murcia ha reaparecido para señalarlo…

Buscado por mis enemigos para montarme un pastel. Está bien, la política saca lo peor de la gente, de mí ha sacado lo mejor. En ese caso, hay un proceso que ya hizo tránsito a cosa juzgada, fallada o decidida por una fiscal delegada del Tribunal Superior de Bogotá de hace 16 años, que dijo que yo actué conforme a derecho y que no violé ni la ley disciplinaria ni la ley penal. Eso ya lo resolvieron los jueces y no tengo que dar más explicación sobre eso.

Orlando Amador

Lo que quiero que el pueblo colombiano sepa es que han tratado durante 8 o 9 meses de difamarme de todas las formas posibles, inventándome de todo, buscando a bandidos como David Murcia, a quien le renuncié porque me mintió, como lo dije en su momento hace 18 años. Han estado tratando de señalarme de toda suerte de conjeturas, hipótesis y complots.

El último lo hace el presidente de la República, quien dice que yo me reuní con la gente de Thomas Greg para alterar la votación y meter mano en el software y en la contratación de los pasaportes. Yo no conozco a los señores Bautista, no tengo nada que ver con ese contrato, nunca he tenido contratos con el Estado. Y eso obedece a un plan para difamarme, para arredrarme. Lo que pasa es que yo estoy hecho de otro material. A mí, entre más me atacan, yo voy pa’ lante, qué tanto es una raya más para ‘el Tigre’. A mí no me asustan. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Y ahí se equivocan, como yo no me asusto, entonces lo que viene es el atentado contra mi vida porque así proceden los bandidos como Petro.

¿Qué quiere decir con eso?

Petro es el jefe de una mafia que está aliada con el narcoterrorismo. El Gobierno no está infiltrado por la mafia, hace parte de la mafia. El régimen es socio del narcoterrorismo, de los delincuentes a los que libera para que presionen la voluntad popular. Conmigo no. A mí no me van a meter ese cuento, ni me van a asustar. Estoy parado en la raya para dar la pelea por Colombia en sus horas más oscuras, porque esa es otra reflexión que les quiero dejar: aquí se necesita carácter para enfrentar lo que viene, esto no es con pañitos de agua tibia, sino con mano dura en el marco de la Constitución y la ley.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el gobierno de Gustavo Petro?

El desastre total. Primero, una pandemia de inseguridad desde los barrios de los pueblos y ciudades hasta los lugares más apartados, donde dominan las bandas narcoterroristas. En las zonas urbanas, el microtráfico tiene esclavizados a más de 10 millones de compatriotas y la extorsión, los secuestros y el abigeato están disparados. Quiero ser el Ciro de Colombia para liberar a mi patria de la inseguridad.

Segundo, la destrucción del sistema de salud. La gente se está muriendo por primera vez en muchos años por falta de medicamentos y atención médica. Tengo un plan de choque para estabilizar el sistema en 90 días y ofrecer una solución de fondo para que sea un sistema de talla mundial. Tercero, la corrupción: $70, $80 billones se roba la gente del régimen por año, voy por ellos con un proceso de extinción de dominio exprés y un bloque de búsqueda dirigido por mí. Y ni qué decir de la pobreza, de la brecha social, del hambre, de la desigualdad. Eso es un verdadero desastre.

Orlando Amador

Con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo, recuperaré mi patria para llevarla al lugar de grandeza que se merece, porque tenemos todo para ser una nación, una patria milagro. Ya lancé los primeros 13 milagros.

Dígame algunos…

La recuperación de la seguridad, del sistema de salud, de la economía, protección para las mujeres, los jóvenes, las mascotas, la infraestructura y el cierre del hueco fiscal que nos asfixia cada día. Tenemos todo para ser uno de los mejores países del mundo, ese es mi propósito. Yo no estoy aquí porque no tenga cosas que hacer, sino porque he decidido que es lo más importante que puedo hacer. A diferencia de los demás, no soy político, vengo de la empresa privada, soy un hombre independiente, no le recibo plata a nadie, nadie me financia y no tengo intereses distintos a servirle al pueblo colombiano y a mi región Caribe.

Porque el último presidente caribe de verdad que tuvimos lo tuvimos hace 139 años: Rafael Núñez, ¿A quién le va a doler más el Caribe colombiano que a un hijo del Caribe? Resolveré el tema de las tarifas eléctricas, porque no puede ser que la gente trabaje para pagar la luz cuando aquí el aire acondicionado y el abanico no son un lujo, sino una necesidad extrema. Le daré a mi región el lugar de grandeza que se merece.

Marca usted diferencia con el proyecto político del actual gobierno que quiere tener continuidad con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda…

El heredero de Petro, de las Farc, del ELN y del narcoterrorismo, hay que decirlo como es.

Orlando Amador

Le pregunto, ¿cuál es su estrategia para ganar la presidencia porque necesitará de alianzas políticas para hacerlo?

Más que ideología, lo que defiendo son principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad, con la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios, un Estado pequeño, menos impuestos, mano de hierro contra los bandidos, protección para la gente que trabaja, oportunidades para los jóvenes, un sistema de salud que no deje morir a nadie, decisión para enfrentar la pobreza, bandido que no se someta le daré de baja y si se somete lo encarcelaré en cárceles de verdad que construiré con empresarios privados en la mitad de la nada, donde ni siquiera entre la señal de la Santa Cruz porque el 75 % de las extorsiones salen de las mal llamadas cárceles, universidades del crimen.

Pero nada de eso se puede hacer si no eres independiente en lo político y en lo económico. Si me junto con la política de siempre no podré hacer lo que tengo que hacer. La alianza que tenía que hacer ya la hice con el pueblo colombiano y con Dios, que me tienen aquí, porque de otra manera no se puede explicar que un tipo sin trayectoria política, estructura política, financiadores de los grandes grupos económicos y sin la rosca y truculencia de la politiquería conecte con el país. Es la primera vez que hay un candidato realmente independiente, lo que llaman outsider, porque ni siquiera Rodolfo Hernández, que en paz descanse, lo era porque él había sido alcalde. No estoy contaminado por la política y tengo el carácter para hacer lo que mi patria requiere.

¿No hay posibilidad alguna de que antes de la primera vuelta se una con Paloma?

Ninguna posibilidad. Voy a ganarle a Paloma en primera vuelta y en segunda voy a derrotar a Cepeda. Paloma representa un modelo distinto al mío y eso está bien, es válido en democracia. Lo mío es la independencia total y mi alianza es con el pueblo. Ella está con los partidos, con la política de siempre y no digo que es una corrupta ni nada de eso. No, Paloma es una mujer decente, pero ella es política. Lleva 12 años en el Congreso, hace parte de un partido, tiene una visión de la política distinta. Ella quiere meter a todos los políticos ahí.

Creo que esto no se hace con la vieja política, se hace con la gente, porque si tú tienes tanto amarre político, no tendrás libertad para hacer lo que se necesita para transformar al país.

Y si vienen los conservadores, los liberales y le dicen lo apoyamos… ¿los rechaza?

Una señora que nos ve o lee en Piojó o una señora que nos ve o lee en Sabanalarga que ha votado toda la vida por el Partido Conservador y quiere votar por ‘el Tigre’ es bienvenida. Hay gente que se está adhiriendo sin hablar conmigo. Lo que no acepto son rótulos de partidos y compromisos de ninguna clase. El que quiera ejercer su ciudadanía de manera libre, votando por una propuesta independiente, bienvenido, pero sin marcas de partido.

Orlando Amador

Lo mío es un movimiento popular, cívico, que me ayudó a recoger las firmas, que llevó mi foto y la de José Manuel Restrepo al tarjetón para ganar en primera vuelta y derrotar en segunda al heredero de la Farc y de Petro, el señor Iván Cepeda, un cobarde que no me quiere dar la cara para debatir conmigo y aprovecho los micrófonos de EL HERALDO para decirle que si quiere salga con los papelitos, lo recibo con los papelitos, con agenda si quiere. Y aun así verá lo duro que muerde ‘el Tigre’. Ese cobarde no quiere salir porque sabe que no tiene cómo debatir conmigo.

En un país tan polarizado, donde cada quien puede votar por quién le dé la gana, como dice, ¿cuál será el factor que marque diferencia para que indecisos lo respalden a usted?

La gente no es tonta. La única forma de producir un resultado diferente a lo conocido hasta ahora es eligiendo un tipo independiente como yo, sin dueños, y con el carácter para hacer lo que Colombia necesita. Mi preocupación son los más humildes, trabajaré por ellos para darles garantías, como subsidios a las madres cuidadoras, a las madres cabeza de familia, a los viejitos para aumentárselos y no a unos bandidos para que no delincan.

Habla de garantías, ¿las tendrá la prensa para ejercer su labor con independencia? Porque periodistas han cuestionado sus actuaciones en ese sentido…

Todas las garantías. He defendido periodistas y medios de comunicación que son serios. He tenido problemas con 10, 12 activistas que posan de periodistas, pero que en realidad son mercaderes de la información y he acudido al único mecanismo que me entrega la democracia, que es el legal. Y les he denunciado y presentado demandas civiles y he hecho rectificar y condenar civilmente a activistas disfrazados de periodistas que me difamaron.

Los jueces determinaron que me montaron cuentos, difamaron y fueron condenados. ¿Entonces uno denuncia o presenta una demanda contra un pseudoperiodista y lo atacan? No tengo problema con la prensa libre, seria y decente, tengo problemas con los activistas politiqueros que quieren fungir como periodistas.

Orlando Amador

¿Garantías para movimientos sociales porque insiste en que gobernaría con mano dura?

La protesta social está admitida por la Constitución y por la ley y es un derecho. Lo que no dice la Constitución es que pueden bloquear vías y destruir infraestructura. Si quieren salir a marchar en paz, hagan lo que les dé la gana. Me bloquean una vía o me atacan a la fuerza pública, a la infraestructura o destruyen los bienes del pueblo colombiano y les caeré con mano de hierro y sabrán lo duro que muerde ‘el Tigre’. Tan sencillo como eso. Aquí quien cumpla la ley tiene garantías, quien se salga de ella recibirá todo el peso del Gobierno.

¿Y garantías para investigar la supuesta corrupción del saliente gobierno?

Si tú lo dudas, respeto eso, pero yo tengo certezas. Llegaré a hacer un corte de cuentas con una auditoría internacional certificada que nos diga qué fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, quién se lo robó y a dónde llevaron esa plata. Presentaré esas pruebas a la justicia nacional e internacional porque aquí hay temas de corrupción que tocan jurisdicciones internacionales y hay que activarlas. Esto no se trata de espejo retrovisor o de no llorar sobre la leche derramada, sino de hacer justicia con la plata del pueblo colombiano.

Quebraron al Estado colombiano, destruyeron Ecopetrol, cedieron soberanía entregándole territorios en el Catatumbo al narcoterrorismo para que formaran zonas libres de narcotráfico. Eso no puede quedar en la impunidad. Un país que no castiga esas cosas es un país que no puede avanzar. Llegaré a pasar esa cuenta de la mano de la justicia y con contundencia, con determinación y claridad para que el pueblo colombiano vea que Petro es una farsa, que resultó más corrupto que todos los corruptos y que su gobierno es una mafia cuyo jefe es el presidente de la República.

¿Esa no es una actitud revanchista?

No es revanchista, se llama justicia. No puede ser que hacer las cosas bien sea rotulado de esa manera. Lo que se robaron fue al país, el aporte que hacemos los ciudadanos de nuestros impuestos. En un país que asfixia a la gente y a las empresas con impuestos. ¿Vamos a dejar que eso quede impune o acaso es que cuando tu hijo o uno mío hace algo mal, no se le reprende? Eso no es revancha, sino lo que hay que hacer, es el deber ser.

Háblele a la región Caribe que está cansada de que le endulcen el oído y no le cumplan…

Yo soy un hijo de esta región. Soy un costeño de verdad, no como otros que andan por ahí, yo soy el de Amazon, el que anda por ahí es el de Temu, esa es una copia. Creo que si ese fuera costeño de verdad no sería tan malo y no estaríamos tan jodidos.

Orlando Amador

Soy un hijo orgulloso del Caribe y gran parte de lo que soy se lo debo a él. Por eso pido dejar el sectarismo y apostarle a un costeño que no defiende ideologías, sino el bienestar del país. Creo que solo alguien que sienta esta tierra puede darle el lugar que merece tras años de rezago por el centralismo. Yo soy el Caribe que está en mi corazón, en mi espíritu. Estoy casado con una costeña, mis hijos tienen al Caribe en su sangre. Aquí fue mi infancia, están mis recuerdos, mi futuro y mis sueños. Me duele su realidad y quiero transformarla con una visión clara de desarrollo y asumo el compromiso de cumplir, de trabajar con resultados.