La cantante italiana Laura Pausini se convirtió en tendencia luego de protagonizar un episodio incómodo mientras se fotografiaba con seguidores durante un paseo por calles de Italia.

Juanes anuncia gira con más de 50 fechas por EE.UU., México, Costa Rica, Colombia y Europa

Juanes anuncia gira con más de 50 fechas por EE.UU., México, Costa Rica, Colombia y Europa

El look de Tokischa en Premio lo nuestro que encendió el debate en redes sociales

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en plataformas como Instagram y TikTok y se hizo viral, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos y usuarios de redes sociales, quienes recharon la acción.

Captura de pantalla Fans le toca el busto a Laura Pausini

En el clip se observa a Pausini accediendo amablemente a tomarse fotografías con varios admiradores. Sin embargo, durante una de las imágenes, un fan traspasó los límites del respeto al intentar acercarse demasiado e invadir su espacio personal y le tocó uno de sus senos.

La intérprete reaccionó de inmediato dando un paso atrás, evidenciando incomodidad en su expresión. Aunque el seguidor pidió disculpas, la cantante decidió continuar con la fotografía manteniendo cierta distancia.

@elespanolcom Laura Pausini vivió un incómodo momento con un fan fuera del Palacio del Quirinal en Roma. La cantante había acudido hasta allí para reunirse con el presidente Italiano, Sergio Mattarella, y el resto de participantes del 76º Festival de San Remo. Tras el encuentro, la artista aprovechó de hacerse fotos con un grupo de fans que la esperaba fuera del recinto. #LauraPausini #SanRemo #Pausini #Actualidad ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

El video se viralizó en pocas horas y algunos usuarios defendieron a la artista y criticaron el comportamiento del joven y otros comentaron que no se veía con intención.

Hasta el momento, Laura Pausini no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.