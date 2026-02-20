Compartir:
Por:  Agencia EFE

Juanes anunció este miércoles su gira ‘Juanes World Tour 2026’, que incluirá más de 50 presentaciones alrededor del mundo, en las que interpretará sus clásicos y la música de su próximo álbum ‘JuanesTeban’.

La gira comienza el 2 de mayo en El Paso, Texas, y continuará con conciertos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Europa y cerrará en Bogotá el 20 de noviembre.

Juanes anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘JuanesTeban’

El cantante colombiano, quien recibió este jueves en Miami, donde reside, el ‘Premio Lo Nuestro a la Trayectoria’, explora en su nueva producción la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance, señala en un comunicado.

‘JuanesTeban’, producido por Juanes y Nico Cotton, combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, detalla la nota.

“Juanes representa al cantante cercano y universalmente reconocido; Teban es su alter ego intrépido, dispuesto a revelar sin filtros sus verdades emocionales más profundas”, agrega.

Antes de lanzar la gira, y tras haber encabezado festivales en Puerto Rico y Barranquilla, Juanes continuará con presentaciones en festivales, incluyendo Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo). Además, ofrecerá un concierto el 1 de marzo en Madrid.

Después, ‘Juanes World Tour 2026’ también incluirá presentaciones en México, con paradas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, así como una participación en un festival en Costa Rica y un esperado regreso a Europa.

Además, la gira contará con una extensa gira de 29 fechas por arenas y teatros de gran capacidad en Norteamérica, y concluirá con un emotivo concierto de regreso a casa en Bogotá el 20 de noviembre.

Juanes es ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y recientemente fue reconocido por Billboard como “El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI”.