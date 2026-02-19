El productor y compositor caleño Kike Santander, reconocido por estar detrás de éxitos internacionales de figuras como Luis Miguel, Cristian Castro, Jennifer López y Alejandro Fernández, regresó a la televisión colombiana como jurado de A otro nivel, en Caracol Televisión.

Tras más de una década alejado de los formatos musicales en el país, el artista aseguró en ADN que su retorno coincide con un momento personal y profesional especial.

“Todo coincidió. Yo llamo a esto ‘diosidencias’, porque las cosas vienen de arriba. Me saturé un poco del oficio de hacer música pop durante esa década”, afirmó.

Santander compartirá mesa con Pipe Peláez y Gian Marco, en una temporada que buscará formar un grupo musical ganador.

Para el productor, el rol de jurado implica más que evaluar técnica vocal. Destaca que cada comentario debe ser honesto, pero también cuidadoso.

“Me propusieron hacer A Otro Nivel con una fórmula más variada. Cuando me explicaron, dije: ‘Esto es pan comido, yo quiero estar ahí’. Volver a contactar con Colombia es una bacanería. Vivo en Miami hace 35 años, pero soy de ‘calicito’: comer chicharrón, costilla, mondongo… sentir la vaina caleña, bogotana y costeña es mi raíz", dijo.

Durante su tiempo lejos de la televisión colombiana, Santander desarrolló proyectos innovadores. Uno de ellos es una aplicación de bienestar basada en música diseñada para estimular el equilibrio emocional y mejorar el rendimiento cognitivo. También anunció el próximo lanzamiento de un curso virtual de composición, con el que busca compartir su experiencia con nuevas generaciones.

“Justo ahora que siento que hay un deseo de volver a la ‘música bonita’, con letras y profundidad”, destacó.

Lejos de cerrar puertas, el productor aseguró que no descarta trabajar con talentos del género urbano. Defensor de la fusión musical, recuerda que a lo largo de su carrera ha mezclado estilos para ampliar horizontes artísticos.

“Primero buscamos interpretación y originalidad; que se sienta lo que el cantante dice, que se le crea. Luego vienen las técnicas: la colocación de la voz, cómo vibrar desde el pecho o la garganta. Pero el trabajo de estos muchachos es dificilísimo: no solo deben cantar bien, sino bailar en grupo, seguir coreografías y transmitir emociones mientras se mueven”, finalizó.